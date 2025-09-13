QUESTURA BOLZANO * PARCO DELLE RELIGIONI: «TROVATO CON 102 DOSI DI DROGA PRONTE PER LO SPACCIO, ARRESTATO 43ENNE NIGERIANO»

09.36 - sabato 13 settembre 2025

Nel corso del pomeriggio di ieri, personale della Squadra Mobile della Questura di Bolzano, durante uno specifico servizio nei pressi del Parco delle Religioni, notava un cittadino extracomunitario intento a colloquiare e trattare in maniera appartata con dei noti tossicodipendenti, senza però concludere alcuna cessione di stupefacente.

Per questo motivo l’uomo veniva poco dopo pedinato e bloccato dai poliziotti ed identificato per un cittadino nigeriano di 43 anni, richiedente asilo, già noto per numerosi precedenti in materia di stupefacenti.

Le operazioni di perquisizione permettevano di rinvenire e sequestrare 102 dosi termosaldate, contenenti diverse tipologie di droghe per un peso complessivo di circa 70 grammi (48,7 grammi di eroina, 14,25 grammi di cocaina e 5,61 grammi di hashish) nonché 240,00€ verosimilmente provento dell’attività delittuosa. In ragione dei precedenti specifici e del fatto che lo stupefacente fosse già suddiviso in dosi tutte perfettamente sigillate e del medesimo peso di 0,2 grammi, pronte per essere spacciate, lo straniero veniva tratto in arresto e condotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria.