QUESTURA BOLZANO * OPERAZIONE INTERFORZE A MERANO: «IDENTIFICATE 58 PERSONE, ARRESTATO 28ENNE PLURIPREGIUDICATO»

Nel corso del fine settimana sono state effettuate operazioni straordinarie interforze che hanno interessato il Comune di Merano .

Le attività operative, disposte con Ordinanza dal Questore di Bolzano Giuseppe Ferrari così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno visto l’impiego straordinario di circa 10 donne e uomini appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza (che ha fornito l’apporto di un’unità cinofila) e alla Polizia Municipale di Merano, con il concorso dei militari impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.

I controlli si sono svolti prevalentemente in zona stazione e parco annesso e nel centro storico della città del Passirio.

Nell’ambito di tali controlli è stato fermato dapprima un cittadino nigeriano che appariva fin da subito insofferente al controllo. La prontezza del personale operante riusciva a individuare un involucro di sostanza del tipo eroina occultata all’interno dei suoi pantaloni, per cui veniva segnalato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente.

Poco dopo, sempre nei pressi della stazione ferroviaria di Merano Centrale veniva controllato un cittadino maliano 28enne, D.O., pluripregiudicato: anch’egli appariva insofferente al controllo tanto da indurre gli agenti di polizia a condurlo in Commissariato per ulteriori accertamenti.

A seguito di perquisizione personale, lo stesso veniva trovavo in possesso e denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere (nello specifico occultava all’interno del pantalone un coltello la cui lama è circa 13 cm) e oltre mezzo etto di sostanza stupefacente.

Dall’interrogazione in banca dati emergeva come qualche giorno fa la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano ha emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale a suo carico, condannato in via definitivo per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti.

Il soggetto, dopo le operazioni di fotosegnalamento, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Bolzano per espiare la pena detentiva a quasi due anni di reclusione.

I controlli di polizia nel complesso hanno consentito di identificare n. 58 soggetti e di controllare n. 4 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.