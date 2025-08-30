QUESTURA BOLZANO * MERANO: «DISPOSTA LA CHIUSURA PER 7 GIORNI DI UN BAR, PER EPISODI DI VIOLENZA E COMPORTAMENTI AGGRESSIVI»

11.22 - sabato 30 agosto 2025

Il Questore di Bolzano Giuseppe Ferrari ha disposto ieri la chiusura per sette giorni di un bar situato a Merano, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)

Il provvedimento, a cura della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, arriva a seguito di numerosi controlli attuati nei confronti di detto esercizio da parte del locale Commissariato di P.S., molte in occasione dei servizi modello “Alto Impatto”, scaturiti anche dalle segnalazioni dei cittadini, che hanno evidenziato come il locale fosse divenuto punto di ritrovo abituale di soggetti con precedenti penali, alcuni dei quali gravati da plurime condanne.

Le verifiche della Polizia di Stato hanno inoltre accertato episodi di violenza e comportamenti aggressivi avvenuti all’interno del bar, tali da destare allarme sociale e compromettere la percezione di sicurezza dei residenti.

Proprio per questo, l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza ha ritenuto necessario intervenire con una misura immediata ed incisiva, volta a tutelare l’ordine pubblico e a prevenire ulteriori episodi di illegalità.

L’articolo 100 del T.U.L.P.S. consente al Questore di disporre la sospensione della licenza di un esercizio pubblico, quando la sua attività risulti pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Si tratta di uno strumento che mira a responsabilizzare i gestori dei locali ed a scoraggiare, in detti luoghi, la creazione di contesti sfavorevoli a criminalità e disordini.

La chiusura temporanea del bar di Merano rappresenta dunque un segnale forte e concreto: l’attenzione delle donne e degli uomini del Commissariato di P.S. resta alta e costante sul territorio, con l’obiettivo di garantire la vivibilità degli spazi pubblici e di contrastare ogni forma di illegalità.