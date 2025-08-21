QUESTURA BOLZANO * MERANO – CONTROLLI STRAORDINARI: «100 PERSONE IDENTIFICATE E 17 VEICOLI ISPEZIONATI»

11.23 - giovedì 21 agosto 2025

Nella giornata del 20 agosto 2025 il Questore Giuseppe Ferrari ha disposto a Merano dei controlli straordinari del territorio ad “ Alto Impatto”, diretti dal Dirigente del Commissariato di P.S, a cui hanno preso parte la Polizia di Stato, con gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, con unità cinofile antidroga e la Polizia Municipale.

L’attività operativa si è focalizzata nella zona centrale della città del Passirio, dapprima presso la stazione ferroviaria di Merano Centrale e il parco contiguo, successivamente al centro storico. Sono stati effettuati n. 2 posti di controllo in via IV Novembre, altezza ingresso Statale ME – BO, procedendo al controllo delle utenze in transito sia in ingresso che in uscita dalla città, ed all’identificazione dei soggetti a bordo dei veicoli.

Poi un ulteriore posto di controllo è stato effettuato nella centrale Piazza Teatro, mentre altro personale di polizia ha effettuato una pattuglia appiedata in Via Portici, e Corso Libertà, stazionando nei pressi di Piazza della Rena e delle Terme di Merano.

Si è proceduto al controllo avventori presso alcuni bar, nel complesso durante il servizio odierno sono stati identificati n. 100 soggetti, controllati n. 17 veicoli in tre posti di controllo e n. 6 controlli avventori ad esercizi pubblici.