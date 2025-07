QUESTURA BOLZANO * MALTRATTAMENTI: «VÌOLA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO E AGGREDISCE LA COMPAGNA, ARRESTATO 53ENNE ITALIANO»

09.12 - giovedì 24 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

///

Nella giornata di ieri, presso la Sala Operativa della Questura, giungeva la segnalazione di una donna in difficoltà all’interno di una autovettura parcheggiata in strada nella zona Oltrisarco.

Le volanti della Polizia di Stato giungevano immediatamente sul luogo segnalato e da subito constatavano, all’interno della macchina, la presenza di un uomo e di una donna che si presentava in lacrime e con diverse tumefazioni al volto e alle gambe.

I poliziotti, quindi, bloccavano il soggetto e soccorrevano la donna che raccontava come fosse stato proprio l’uomo a picchiarla come successo anche il giorno prima, tanto da costringerla a recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale San Maurizio dove le venivano diagnosticate contusioni guaribili in 10 giorni.

Dopo aver affidato la vittima alle cure dei sanitari, gli equipaggi della squadra Volante accompagnavano in Questura il compagno violento identificato in G.C. – italiano di 53 anni, con in atto la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti del compagna, con numerosi precedenti penali e di polizia per il reato di ricettazione, diffamazione, possesso ingiustificato di armi, rissa, rapina aggravata, furto in abitazione, lesioni personali stradali, appropriazione indebita, minaccia e reati inerenti agli stupefacenti e che lo scorso aprile era stato arrestato proprio per rapina nei confronti della donna.