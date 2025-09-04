QUESTURA BOLZANO * LITE: «ARMATO DI BASTONE AGGREDISCE FAMILIARI ED UN POLIZIOTTO, ARRESTATO 41ENNE TUNISINO»

07.25 - giovedì 4 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel pomeriggio di ieri, le pattuglie della Squadra Volante della Questura intervenivano in via Claudia Augusta a Bolzano, in quanto era stata segnalata una lite tra più persone, una delle quali armata di bastone.

Giunti sul posto gli Agenti si trovavano dinanzi un uomo che stava aggredendo altre due persone, risultate essere il fratello e la cognata. Durante la fase concitata dell’episodio l’uomo spintonava anche i figli minori della coppia e in preda all’ira, danneggiava l’autovettura della donna con un oggetto contundente e con lo stesso cercava di colpire anche il fratello.

All’arrivo dei poliziotti, l’individuo si scagliava contro uno di essi, colpendolo alla gamba e cagionandogli una lesione ritenuta guaribile in tre giorni. Dopo essere stato centenuto a fatica, l’uomo, un cittadino tunisino di 41 anni, pluripregiudicato, richiedente asilo, veniva accompagnato in Questura dove, al termine degli atti di polizia giudiziaria, in considerazione della gravità di quanto successo poco prima, veniva tratto in arresto per violenza a pubblico ufficiale e associato presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.