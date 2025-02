QUESTURA BOLZANO * INFORTUNIO PISTE SCI: «IN ELICOTTERO AL PRONTO SOCCORSO, ALL’OSPEDALE LE TROVANO ADDOSSO SOSTANZE STUPEFACENTI»

09.03 - venerdì 14 febbraio 2025

Nei giorni scorsi un Equipaggio della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato è intervenuto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Maurizio”, su disposizione della Centrale Operativa della Questura, a seguito del rinvenimento di sostanze stupefacenti da parte del Personale Sanitario.

I Poliziotti, giunti poco dopo sul posto, prendevano immediatamente contatti con il Medico e l’Infermiera di turno, i quali avevano rinvenuto la droga all’interno degli effetti personali di una paziente appena giunta in Ospedale in regime d’urgenza.

La donna – una 22enne incensurata di Bressanone – era stata trasportata d’urgenza con l’elisoccorso a seguito di un trauma cranico subito mentre stava sciando nel comprensorio sciistico “Plose”.

Nel corso dell’ispezione sulla giacca della ragazza, l’infermiera rinveniva un contenitore con all’interno una modesta quantità di hashish ed un barattolo in plastica con alcune compresse. Entrambe le sostanze venivano consegnate ai Poliziotti, e da questi sottoposte a sequestro penale in attesa di essere trasmesse alla competente Autorità Giudiziaria.

Sono in atto accertamenti allo scopo di determinare la natura delle pastiglie e le modalità di acquisto dell’hashish.