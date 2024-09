QUESTURA BOLZANO * FURTO “DESPAR” VIA PALERMO: «DUE PREGIUDICATI STRANIERI PRESI E DENUNCIATI, IL QUESTORE SARTORI FIRMA IL DECRETO DI ESPULSIONE»

09.52 - martedì 3 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel pomeriggio di domenica, per tramite del numero di emergenza “112 NUE” giungeva alla Centrale Operativa della Questura una segnalazione relativa ad un furto in atto all’interno del Supermercato “DESPAR” di Via Palermo, da parte di 2 individui pochi attimi prima sorpresi a rubare merce dagli scaffali.

Gli equipaggi della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato giungevano immediatamente sul posto segnalato, ove prendevano contatti con il responsabile del punto vendita, il quale spiegava ai Poliziotti quanto accaduto poco prima del loro arrivo, descrivendo nel dettaglio i due individui che, nel frattempo, si erano dati alla fuga nelle vie limitrofe.

Coordinate dalla Centrale Operativa della Questura anche grazie alla visione delle telecamere cittadine dislocate in zona, le Pattuglie convergevano immediatamente in Via Rovigo, ove riuscivano ad intercettare ed a bloccare i malviventi con la refurtiva ancora in loro possesso.

Condotti negli Uffici di Largo Palatucci, i due soggetti venivano identificati per tali A.R. di anni 35 e A.H.I. di anni 29, entrambi di nazionalità siriana, con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati quali furto aggravato, rapina, danneggiamento, ricettazione, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi.

Alle domande dei Poliziotti, i due ammettevano di aver rubato dagli scaffali del Supermercato varie bottiglie di superalcolici ed altra merce, e di aver occultato il tutto all’interno dei loro zaini. Tutta la confessione veniva confermata successivamente dal titolare del Supermercato DESPAR, al quale veniva riconsegnata la refurtiva, del valore di alcune centinaia di Euro.

Al termine delle formalità di rito, A. R. ed A.H.I. venivano denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.

In considerazione di quanto accaduto, dei precedenti a loro carico e della loro irregolare posizione in Italia, in parallelo con l’iter giudiziario il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso a carico dei due individui altrettanti DECRETI di ESPULSIONE, con contestuali Ordini di Allontanamento dal Territorio Nazionale.