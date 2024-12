QUESTURA BOLZANO * FURTI: «ROMPE I FINESTRINI DI 4 AUTO CON MARTELLETTO FRANGI-VETRO E RUBA ALCUNI OGGETTI, ARRESTATO»

09.44 - martedì 3 dicembre 2024

Nella tarda serata di ieri giungeva una chiamata alla Centrale Operativa della Questura, attraverso il numero di emergenza “112 NUE”, per una segnalazione di “spaccate” e furti in atto sulle auto in sosta in via Brida.

Gli equipaggi Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, giunte in pochi attimi nel luogo segnalato, notavano un uomo, corrispondente alle descrizioni fornite AL 112, che a bordo di una bicicletta stava fuggendo verso via Ebner.

Dopo un breve inseguimento, durante il quale il fuggitivo ha tentato di liberarsi di un martelletto frangi-vetro, i Poliziotti riuscivano a bloccarlo per poi condurlo negli Uffici della Questura. Qui il soggetto veniva compiutamente identificato per tale A.A.H., 40enne cittadino marocchino irregolare sul territorio dello Stato e con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura, in particolare contro il patrimonio.

La successiva perquisizione personale effettuata a suo carico consentiva di rinvenire e sequestrare, occultati all’interno del suo giaccone, alcuni degli oggetti rubati all’interno di alcune autovetture danneggiate, in particolare occhiali da sole, chiavi con portachiavi ed altro, nonché il martelletto frangi-vetro utilizzato per rompere i finestrini ed accedere all’interno dei veicoli, recuperato poco prima.

A seguito di un ulteriore sopralluogo effettuato dagli Agenti di Polizia venivano individuate 4 automobili oggetto di furto e danneggiate, tutte parcheggiate nella zona via Brida / via Meucci. Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, lo straniero veniva dichiarato in arresto per furto aggravato e trattenuto presso le Camere di Sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione della gravità di quanto accaduto, dei precedenti a carico dell’arrestato e della sua posizione irregolare in Italia, ha emesso nei suoi confronti un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale, che diverrà operativo una volta che il soggetto verrà scarcerato.

“Grazie alla tempestiva richiesta di intervento della Polizia da parte di un cittadino è stato possibile intervenire immediatamente per trarre in arresto una pregiudicata recidiva ed impedire ulteriori atti vandalici e furti in serie – ha evidenziato il Questore Sartori –. Tali manifestazioni di condiviso senso civico risultano spesso fondamentali per prevenire la commissione di reati e garantire ai cittadini le necessarie condizioni di sicurezza”.