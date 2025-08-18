QUESTURA BOLZANO * FUGA DAL CARCERE: «CATTURATO UNO DEI DUE EVASI, PROSEGUONO LE RICERCHE DEL FUGGIASCO»

11.53 - lunedì 18 agosto 2025

Arresto della Polizia di Stato dell’evaso dal carcere di Bolzano. Proseguono le ricerche per l’altro recluso in fuga. Nella scorsa serata, Personale della Polizia di Stato in forza alla Squadra Mobile della Questura di Bolzano ha posto fine alla fuga, iniziata nel pomeriggio di ieri, di uno dei due evasi dal Carcere di Bolzano.

L’immediato rafforzamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore Giuseppe Ferrari e l’attenta attività investigativa, rafforzata dallo stretto collegamento e dalla fondamentale collaborazione con il Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria, hanno portato ad individuare il trentenne marocchino in Piazza Terme a Merano, che immediatamente è stato riportato alla casa circondariale.

Per tale comportamento dovrà rispondere davanti all’A.G. del reato di evasione, che prevede una pena da un minimo di uno a un massimo di tre anni. Proseguono incessanti le ricerche dell’altro evaso, un ventenne tunisino, coordinate efficacemente dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano.