QUESTURA BOLZANO * DONNA SI GETTA NEL FIUME TALVERA: “SALVATA DAGLI AGENTI DELLA ‘SQUADRA VOLANTE’ “

09.24 - sabato 2 novembre 2024

Nel corso pomeriggio di ieri gli Agenti della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato, durante il consueto pattugliamento delle vie cittadine, a seguito di alcune chiamate giunte sul numero di emergenza “112 NUE” venivano inviati dalla Centrale Operativa della Questura ad intervenire sulle Passeggiate del Talvera, all’altezza dei campi sportivi, in quanto era stata segnalata una persona trascinata dalle acque del fiume.

Giunti rapidamente sul luogo dell’intervento, gli Agenti riuscivano subito ad individuare la persona in difficoltà, una donna di mezza età che, nel mezzo del letto del fiume, aggrappata ad un arbusto stava cercando di non farsi travolgere dalla corrente impetuosa dovuta alla consistente portata del Talvera in questi giorni.

Con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, i Poliziotti, con grande fatica, riuscivano a trarla in salvo.

Gli Agenti, quindi, grazie alla testimonianza di una ragazza presente sul posto erano in grado di ricostruire quanto accaduto: poco prima questa Signora che lei non aveva mai visto l’aveva avvicinata e, pronunciando alcune frasi sconnesse ed incomprensibili, le aveva consegnato il suo cellulare; quindi, sotto lo sguardo attonito della ragazza, si era improvvisamente tolta le scarpe e si era gettata nel fiume, per poi farsi trascinare via dalle onde.

Una volta portata a riva la donna è apparsa subito, ai soccorritori, versare in uno stato di ipotermia, con varie escoriazioni agli arti inferiori; per questo motivo i Sanitari del 118, nel frattempo fatti anch’essi intervenire sul posto con l’Ambulanza, decidevano di trasportarla in Ospedale per sottoporla ai necessari accertamenti e conseguenti cure mediche. Qui veniva inoltre affidata al figlio, anch’esso immediatamente avvisato dalla Centrale Operativa della Questura.

“Una persona in drammatiche difficoltà psico-fisiche ed in grave pericolo di vita è stata salvata grazie al pronto ed efficace intervento degli Agenti di Polizia in servizio alla Squadra “Volanti” e dei Vigili del Fuoco – ha evidenziato il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori –. La Polizia di Stato è al servizio del cittadino, ed aiutarlo, soccorrerlo e metterlo in salvo nelle situazioni di maggiore difficoltà rappresenta una delle priorità assolute per la nostra Istituzione.

Ed è anche per questo motivo che desidero personalmente e pubblicamente encomiare la professionalità e la sensibilità mostrata dai Poliziotti e dai Vigili del Fuoco anche in questa occasione.”.