QUESTURA BOLZANO * CRIMINI INFORMATICI: «RINNOVATO PROTOCOLLO D’INTESA TRA POLIZIA POSTALE TRENTINO-ALTO ADIGE E PROTEZIONE CIVILE»

Nella mattinata odierna è stato rinnovato il Protocollo di intesa tra la Polizia di Stato e l’Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Bolzano, rispettivamente rappresentate dal Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni “Trentino – Alto Adige”, Vice Questore della Polizia di Stato Dott. Alberto DI CUFFA e dal Direttore dell’Agenzia per la Protezione civile, Dott. Klaus UNTERWEGER.

Il Protocollo persegue l’obiettivo condiviso di garantire la regolare erogazione dei servizi e la sicurezza di accesso agli applicativi informatici da parte dell’utenza; in tale contesto, l’Agenzia per la Protezione civile della Provincia autonoma di Bolzano e la Polizia Postale promuoveranno, altresì, mirate iniziative di formazione aventi ad oggetto lo sviluppo di tecnologie di sicurezza informatiche e l’attuazione di procedure di intervento per prevenire e contrastare i sempre più diffusi attacchi informatici a strutture di preminente interesse strategico.

“Il rinnovo dell’accordo sottoscritto oggi – sottolinea il Direttore dell’Ufficio per le Tecnologie dei dati dell’Agenzia per la Protezione civile – arriva dopo tre anni di proficuo lavoro che ha permesso di sviluppare competenze e buone pratiche a contrasto dei ripetuti attacchi informatici contro i servizi di emergenza erogati. Da parte nostra confermiamo la volontà di investire nella qualità dei servizi e, come in questo caso, nella sicurezza. L’Agenzia per la Protezione civile tratta ogni giorno dati personali e sensibili e degli impianti essenziali per lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati. Nel contesto digitale, la sicurezza non può essere considerata un’attività episodica, ma deve essere vista come un processo in continua evoluzione e ricerca. Tale visione è fondamentale per garantire la protezione delle nostre infrastrutture ICT, assicurando il corretto funzionamento dei sistemi che supportano la gestione delle emergenze e il superamento di calamità e disastri.”

La Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, ovvero i Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica operanti a livello regionale, assicura la protezione delle infrastrutture critiche, nonché la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione provvedendo a tutelare, dalle minacce cyber, Istituzioni e aziende che operano nel mondo della rete, contribuendo ad accrescerne i relativi livelli di sicurezza e resilienza.