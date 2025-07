QUESTURA BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: «SPACCIO E VIOLENZE IN CITTÀ, UN ARRESTO E DUE DENUNCE»

15.24 - lunedì 14 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nel corso del fine settimana sono state effettuate operazioni straordinarie interforze che hanno interessato il Comune di Bolzano. Le attività operative, disposte con Ordinanza dal Questore di Bolzano Giuseppe Ferrari così come concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno visto l’impiego straordinario di circa 10 donne e uomini appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Municipale di Bolzano, con il concorso dei militari impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.

La prevenzione e la repressione dei vari fenomeni delinquenziali e delle problematiche che derivano dal degrado urbano – in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti e gli episodi di microcriminalità diffusa –, che solitamente si manifestano in alcune specifiche aree dei vari contesti cittadini, rappresentano un obiettivo primario, da perseguire in tutti i Comuni della Provincia, e in particolare nel capoluogo.

In particolare, nel pomeriggio di venerdì, durante un servizio di osservazione a Parco Cappuccini ad opera della Questura di Bolzano, gli agenti notavano un giovane confabulare con un soggetto di colore per poi ricevere un involucro in cambio di denaro.

A questo punto una pattuglia bloccava il giovane tossicodipendente, un cittadino italiano di 27 anni che immediatamente consegnava la dose di hashish appena acquistata; altri poliziotti entravano nel Parco bloccando il pusher e recuperando altri 10 grammi circa di sostanza stupefacente e 70 euro, considerato il provento di spaccio.

Accompagnato in Questura l’uomo veniva compiutamente identificato in U.P., cittadino nigeriano di 31 anni, pluripregiudicato e, al termine degli atti di polizia giudiziaria, veniva tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo: il cittadino italiano, inoltre, veniva segnalato in via amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nella serata di sabato, invece, il personale impegnato nei servizi straordinari nel centro storico, interveniva in Piazza Domenicani per lite tra due soggetti con lancio di bottiglie: grazie al tempestivo intervento, gli agenti riuscivano a individuare il responsabile, bloccarlo e accompagnarlo in Questura dove veniva identificato per N.A., cittadino marocchino di 25 anni, con precedenti di polizia a suo carico, richiedente asilo politico che, al termine degli atti di polizia giudiziaria, veniva denunciato per getto pericoloso di cose.

Durante l’intervento appena citato, il personale della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza presente in piazza Domenicani per chiarire quanto accaduto poco prima, notavano due cittadini stranieri scambiarsi della sostanza stupefacente: intervenuti immediatamente, poliziotti e finanzieri bloccavano il pusher, un cittadino marocchino di 22 anni e lo portavano in Questura dove veniva denunciato per spaccio di sostanza stupefacente e per la detenzione di un coltello a serramanico trovatogli addosso in occasione della perquisizione.