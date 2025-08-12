Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

QUESTURA BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: «FERMATO 50ENNE RUMENO, CON ASCIA E ATTREZZI DA SCASSO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
10.19 - martedì 12 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

La scorsa notte durante i controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, un equipaggio della Squadra Volante nei pressi di via Sorrento notava un individuo con indosso uno zaino, che alla vista della pattuglia si dava a precipitosa fuga imboccando una strada privata.

Immediatamente gli Agenti si mettevano all’inseguimento dell’uomo, che poco dopo veniva rintracciato nascosto dietro la colonnina di una sbarra automatica di un passo carraio, accucciato al buio nel tentativo di sottrarsi al controllo; viste le circostanze il fuggitivo veniva sottoposto subito ad un controllo accurato, a seguito del quale gli operatori della Polizia di Stato rinvenivano all’interno dello suo zaino vari arnesi atti allo scasso, tra i quali un’ascia di notevoli dimensioni verosimilmente utilizzata per sfondare infissi e portoni, poi posti sotto sequestro.

L’uomo, un cittadino rumeno di 50 anni, con a suo carico vari precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, dopo essere stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, veniva indagato a piede libero per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.