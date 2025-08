QUESTURA BOLZANO * CONTROLLO TERRITORIO: «ALGERINO 40ENNE DENUNCIATO PER 2 FURTI, FERMATO CON REFURTIVA ED ARNESI DA SCASSO»

12.07 - venerdì 1 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Nella mattinata di ieri le Volanti della Polizia di Stato, durante il consueto servizio di controllo del territorio, transitando in via di Mezzo ai Piani, notavano aggirarsi nella zona un soggetto extracomunitario già conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti.

Il personale della Questura, riconoscendo subito il soggetto di nazionalità algerina come l’autore di due furti avvenuti nei giorni precedenti ai danni di un bar della stessa zona, provvedeva a fermarlo immediatamente.

Lo stesso soggetto infatti veniva riconosciuto dai poliziotti, che avevano visionato nei giorni precedenti le telecamere di videosorveglianza della zona, dove si vedeva chiaramente il cittadino algerino infrangere un vetro del bar sopracitato, riuscendo ad entrarvi; inoltre il reo indossava gli stessi abiti utilizzati nei giorni precedenti, quando si era reso protagonista di un altro furto all’interno dello stesso bar.

Dal momento che lo straniero era privo dei documenti di riconoscimento, veniva condotto presso gli uffici di Largo Palatucci, dove sottoposto anche a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un cacciavite di grosse dimensioni, di una tronchese, di altri arnesi ed oggetti dei quali non sapeva fornire spiegazioni, e di una cassa acustica che corrispondeva a quella asportata dal bar, in occasione della precedente intrusione.

Visto il ritrovamento sulla sua persona di parte della refurtiva e degli arnesi da scasso, lo stesso algerino ammetteva ai poliziotti di essere l’autore dei furti commessi nei giorni precedenti.

Sequestrati gli arnesi, i poliziotti denunciavano il cittadino quarantenne algerino per il reato di furto aggravato e per porto di oggetti atti ad offendere, e provvedevano a riconsegnare la cassa acustica al titolare dell’attività commerciale.