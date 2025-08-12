QUESTURA BOLZANO * CONTROLLI ANTI-SPACCIO: «NEL FINE SETTIMANA IDENTIFICATE 64 PERSONE, 5 DENUNCIATE»

09.04 - martedì 12 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel corso del fine settimana sono continuati i controlli serrati delle pattuglie della Polizia di Stato, con particolare attenzione a piazza Duomo, piazza Ziller e parco delle Religioni, con lo scopo di prevenire e contrastare, tenuto anche conto delle segnalazioni dei cittadini, lo spaccio di sostanze stupefacenti e altri fenomeni delittuosi.

I controlli effettuati nelle aree critiche segnalate portavano all’identificazione di 64 persone e al rintraccio e alla successiva denuncia a vario titolo di numerosi soggetti già noti alle Forze dell’Ordine. Nella notte tra sabato e domenica scorsa in via Grappoli un cittadino marocchino veniva sorpreso a bordo di una bici rubata, pertanto veniva indagato per ricettazione. Nella tarda serata di domenica, all’interno del parco delle Religioni un equipaggio della Squadra Volante procedeva alla denuncia di un cittadino gambiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ed un cittadino marocchino per inottemperanza al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore; mentre in piazza Verdi nei pressi del Teatro, veniva fermato un altro cittadino gambiano, che a seguito di accertamenti risultava inottemperante al Foglio di Via Obbligatorio pertanto denunciato a piede libero.

Un’altra pattuglia della Squadra Volante, mentre transitava in piazza Duomo, fermava una donna di origini nordafricane che veniva trovata in possesso di sostanze stupefacenti ovvero cocaina e metadone, pertanto veniva deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, inoltre nel medesimo contesto veniva denunciato un cittadino algerino irregolare inottemperante all’Ordine del Questore di abbandonare il Territorio Nazionale. Durante la notte, a seguito del controllo di un veicolo, al conducente veniva ritirata la patente per guida in stato di ebrezza, poco dopo in viale Trento, veniva deferita all’Autorità Giudiziaria una donna di nazionalità italiana che da accertamenti risultava inottemperante al Foglio di via emesso dal Questore,