QUESTURA BOLZANO * CATTURA LATITANTI: «ARRESTATO 19ENNE TUNISINO, PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO E SPACCIO DROGA»

10.13 - venerdì 6 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Nella serata di ieri gli Agenti della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato hanno tratto in arresto tale A. A., cittadino tunisino di 19 anni con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati contro il patrimonio e per spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto destinatario di Ordine di Carcerazione conseguenze ad una Sentenza di Condanna emessa dalla Autorità Giudiziaria bolzanina a 7 mesi di reclusione per i reati di furto e di spaccio di droga.

Nello specifico una Pattuglia della Squadra “Volanti”, nel corso dei normali servizi di prevenzione generale e controllo del territorio svolti quotidianamente, in via Perathoner individuavano e sottoponevano ad un approfondito controllo tre cittadini stranieri, uno dei quali si stava mostrando particolarmente nervoso alla vista della Polizia.

E proprio dalla consultazione della Banca Dati del Ministero dell’Interno emergeva che a carico di costui risultava esservi una condanna passata in giudicato per un precedente episodio, avvenuto nel novembre 2022, quando A. A. venne fermato dalla Polizia nel momento in cui aveva appena ceduto una dose di droga ad un tossicodipendente a Bolzano, in Piazza Domenicani.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, A. A. veniva dichiarato in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Bolzano dove sconterà la pena prevista.

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano Paolo Sartori, quindi, in considerazione di quanto emerso e dei precedenti a suo carico, ha emesso nei confronti di A. A. un Decreto di Espulsione dal Territorio Nazionale, che diverrà operativo una volta espiata la pena.

La ricerca, l’individuazione e l’arresto dei latitanti rappresenta una delle priorità nelle azioni operative della Polizia di Stato – ha commentato il Questore Sartori –, ed è finalizzata a rendere esecutive le Sentenze di condanna emesse dalla Autorità Giudiziaria, assicurando alla Giustizia soggetti che rifiutano di rispettare le leggi del nostro Paese e mettendoli in condizione di intraprendere un percorso rieducativo che possa, una volta espiata le pena, consentir loro di reinserirsi nella collettività”.