QUESTURA BOLZANO * «ARRESTATA PER RAPINA UNA CITTADINA RUMENA PLURIPREGIUDICATA, RECUPERATI 10 ARTICOLI RUBATI»

08.54 - mercoledì 27 agosto 2025

Nella giornata del 25 agosto la Polizia di Stato ha arrestato una donna, resasi responsabile a Bolzano di una rapina. In particolare, attorno alle ore 14, giungeva una chiamata presso la Sala operativa della Questura, con cui si segnalava che una donna stava aggredendo l’addetto alla vigilanza di un noto esercizio commerciale del centro storico.

Subito sul posto, gli uomini della Squadra Volante riuscivano ad individuare la donna , che alla vista degli Agenti si era allontanata dal negozio per dirigersi in piazza Walther, seguita da un addetto alla vigilanza del locale.

La cittadina di origini rumene, già gravata da numerosi precedenti di polizia tra cui oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali e minacce, nonostante l’arrivo delle forze dell’ordine, continuava nella sua azione aggressiva nei confronti del dipendente, e solo l’azione dei poliziotti consentiva di contenerla e di verificare che la medesima, già nota al personale del negozio, mentre si aggirava con fare sospetto tra i vari reparti, occultava nella sua borsa vari prodotti,e una volta scoperta, gettava a terra parte della merce cercando la fuga verso l’uscita, facendo così azionare il sistema dell’antitaccheggio.

Prontamente fermata, iniziava dapprima ad inveire contro l’addetto alla vigilanza, per poi iniziare a spintonarlo e colpirlo, riuscendo a divincolarsi e fuggire in direzione piazza Walther, dove poi veniva fermata dagli Agenti della Polizia di Stato. Una volta condotta presso gli uffici di Largo Palatucci, la cittadina straniera veniva sottoposta a perquisizione personale, all’esito della quale veniva trovata in possesso di altra merce rubata, sempre alla stessa attività commerciale. All’esito degli atti a suo carico, la stessa veniva dichiarata in stato di arresto per il reato di rapina. Tutta la merce asportata veniva prontamente restituita alla direttrice del negozio.