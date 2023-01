” PUNTO D’INCONTRO – TRENTO ” * NOMINE: « MATTIA CIVICO È IL NUOVO DIRETTORE, UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A MILENA BERLANDA CHE DOPO 17 ANNI HA DECISO DI LASCIARE »

10.17 - lunedì 16 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

MATTIA CIVICO E’ IL NUOVO DIRETTORE DEL PUNTO D’INCONTRO

Mattia Civico è il nuovo direttore del Punto d’Incontro. Non ci saranno presentazioni ufficiali, come fanno le squadre con gli allenatori ad inizio campionato, perché è attraverso le azioni che abbiamo sempre scelto di esprimerci: il nostro linguaggio è il lavoro quotidiano: siamo in via Travai, sapete dove trovarci. Osvaldo Filosi, che in questi mesi ha ricoperto anche la carica di direttore, resterà alla presidenza della Cooperativa.

Un ringraziamento speciale a Milena Berlanda che dopo 17 anni ha deciso di lasciare il Punto d’Incontro per seguire la famiglia e i suoi due splendidi bambini.

Abbiamo deciso di cominciare il 2023 con una foto di gruppo, ma uno scatto non è sufficiente per contenere tutto l’universo del Punto d’Incontro. Mancano tutto il team del laboratorio di falegnameria, alcuni operatori/operatrici e tutta la squadra dei volontari.

Buon lavoro Mattia! Buon lavoro a tutti/e!

“Ho conosciuto il Punto da ragazzino: ho dormito qualche notte in via Travai ospite di don Dante e per molti anni, fino alla sua dipartita, ho voluto bene a Padre Fabrizio: lo ricordo in falegnameria con i trucioli nella barba, con il grembiule alla mensa dei frati, a Sarajevo con i Beati, negli anni della guerra nella ex Jugoslavia, tra i detenuti e i lavoratori del carcere di Trento. Con padre Antonino all’eremo di Segonzano a girare la polenta. Mi lega al Punto quindi un sentimento forte: questo luogo e le persone che lo hanno abitato hanno fatto parte della mia formazione di fondo ed è certamente stato così per molti.

Il Punto infatti non è solo una cooperativa sociale che eroga un servizio essenziale in risposta a bisogni fondamentali, ma è un luogo della città, che fa parte della sua stessa identità. Il Punto, nel centro della nostra città, ci ricorda che la periferia è presso di noi. Lavorare al Punto contiene una sfida avvincente per ogni operatore sociale: nella semplicità del gesto di erogare un pasto può esserci l’universo delle relazioni: chi chiede un pasto in realtà chiede un posto, il riconoscimento del diritto di appartenere ad una Comunità. Vengo al Punto col desiderio di incontrare e imparare e sono grato a chi ci ha lavorato e ci lavora e a chi ha pensato potessi essere parte di questa storia forte e dolce”.

*

Mattia Civico

UN PASTO ALLA VOLTA: RACCOLTI PIU’ DI 75 MILA EURO, NEL 2022 DISTRIBUITI 46 MILA PASTI (+40%)

Nessuno al Punto d’Incontro è mai rimasto senza pranzo, sarebbe come venire meno ad un patto.

Ci sono sempre più persone che si rivolgono alla mensa di via Travai: se nel 2021 la cucina ha distribuito 33.000 pasti, nell’anno che si è appena concluso i pasti serviti sono saliti a 46.000, +40%.

I numeri di questi primi giorni di gennaio sembrano confermare questa tendenza. Anche se gli ospiti aumentano noi non possiamo lasciare fuori nessuno. Per questo abbiamo deciso di lanciare la campagna Un Pasto alla Volta che si concluderà il 14 di febbraio.

La risposta è stata fortissima fin dai primi giorni, quando abbiamo cominciato a vedere i cittadini arrivare di persona, per portare le loro donazioni.

Il Punto d’Incontro non è solo una mensa, non è solo un laboratorio di falegnameria, è un pezzo della nostra città, un presidio in cui tante persone si riconoscono. Dalla metà di novembre ad oggi sono stati donati più di 75 mila euro. Una valanga di calore e di affetto per tutti gli operatori, i volontari, per tutti i nostri ospiti.

Questa risposta unita ai tanti messaggi che continuano ad arrivare, ci dice che il nostro lavoro è importante, che il nostro è un osservatorio prezioso nel cuore della città e che c’è bisogno di tenere gli occhi aperti, ogni giorno, su quello che succede in strada.

Continueremo a farlo anche nel 2023, tenendo sempre le porte aperte a tutti.

Un passo alla volta. Un pasto alla volta.