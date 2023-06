PUNTO D’INCONTRO * ASSEMBLEA: « NEL 2021 DISTRIBUITI 33.000 PASTI, NEL 2022 SALITI A 46.000 (+40%) / OSVALDO FILOSI CONFERMATO PRESIDENTE, FRANCESCO CREPAZ VICE »

11.31 - martedì 13 giugno 2023



Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione. Osvaldo Filosi confermato Presidente, Francesco Crepaz il nuovo Vicepresidente. Il presidente Osvaldo Filosi ha ricordato che la cooperativa “deve mantenere viva e presente la spinta fondamentale, collocare al centro coloro che vivono la periferia (che non è geografica, ma esistenziale), dare voce e spazio ai bisogni, alle fatiche ma anche ai talenti delle persone che incontriamo.”

ll direttore Mattia Civico: “Non possiamo né tantomeno vogliamo trasformarci in semplice soggetto erogatore di servizi”.

Dopo un triennio di grandi sfide e cambiamenti, la Cooperativa Punto d’Incontro guarda con fiducia al futuro: l’assemblea del 30 maggio 2023 ha riconfermato il presidente Osvaldo Filosi e rinnovato le cariche del consiglio di amministrazione. Nella prima riunione il Consiglio ha nominato Francesco Crepaz alla vicepresidenza per il prossimo triennio.

“Il 2022 è stato un anno molto complesso, che ha messo alla prova l’intera struttura organizzativa della Cooperativa”, ha commentato il presidente Filosi.

Nel mese di settembre la direttrice Milena Berlanda, appena rientrata dalla maternità, ha comunicato la sua volontà di dimettersi, considerando l’impossibilità di conciliare il suo ruolo direttivo con la cura e la gestione familiare. Come già successo nel periodo della maternità di Milena, il ruolo di direzione è stato assunto dal presidente. Il Cda ha deciso di procedere alla ricerca di una figura esterna per il profilo della direzione.

Nel mese di dicembre è stata raccolta la disponibilità di Mattia Civico per la figura di direzione. Mattia ha iniziato il suo operato dal 1 febbraio 2023, ponendo fine al lungo periodo di supplenza e di precarietà rispetto alle figure apicali. Sul fronte del laboratorio, in attesa di individuare una nuova figura di coordinatore, ha svolto una funzione di accompagnamento dell’equipe fino al 31 dicembre la vicepresidente Nadia Brandalise. Dal 1 gennaio il ruolo di coordinatrice del laboratorio è stato assunto da Serena Carmeci.

Nel laboratorio di via della Cooperazione a Mattarello, i soci e le socie hanno eletto il nuovo Consiglio di amministrazione che risulta composto da Ivan Boneccher, Nadia Brandalise, Matteo Cisternino, Francesco Crepaz, Marina Pasini, Gianluca Taraborelli.

Nella prima riunione il Consiglio ha nominato Francesco Crepaz alla vicepresidenza della cooperativa per il prossimo triennio.

La Cooperativa ha chiuso l’anno con un utile di 20 mila euro, un esito per nulla scontato, dati i grandi sconvolgimenti che hanno segnato il 2022. L’aumento dei costi energetici, l’aumento dei prezzi delle materie prime, e l’impennata di richieste di aiuto hanno posto la cooperativa di fronte ad un bivio.

Mai si era pensato di porre un limite agli ingressi, ma negli ultimi mesi oltre ai prezzi sono aumentati anche gli utenti. Ci sono sempre più persone che si rivolgono al Punto d’Incontro: se nel 2021 la cucina ha distribuito 33.000 pasti, nel 2022 i pasti serviti sono saliti a 46.000, +40%. Anche se gli ospiti aumentano, al Punto non si è mai pensato di lasciare fuori nessuno, sarebbe come venire meno ad un patto. Per questo è stata lanciata la campagna di fundraising “Un Pasto alla Volta”. Donare un pasto in realtà significa donare un Posto, il riconoscimento del diritto di appartenere ad una Comunità.

La risposta alla campagna è stata fortissima. Tra il 9 novembre 2022 e il 14 febbraio 2023 la Cooperativa ha raccolto 109.024 euro, una vera valanga di calore e di affetto per tutti gli operatori, i volontari, per tutti gli ospiti.

Le donazioni ricevute hanno permesso alla Cooperativa di tenere aperta la porta. È stato possibile anche confermare i servizi di segretariato sociale ed i percorsi personalizzati per chi prova ad uscire dalla marginalità. “Le sfide per il prossimo triennio sono molteplici – ha commentato il direttore Mattia Civico, a cominciare dalla sostenibilità gestionale e sociale della Cooperativa, chiamata ad affrontare carichi sempre più onerosi per il sostegno economico dei servizi. Non possiamo né tantomeno vogliamo trasformarci in semplice soggetto erogatore di servizi, che dimensiona la propria risposta sulle risorse erogate e sui compiti assegnati. Ci riconosciamo parte di un sistema, di una filiera di azioni di supporto ai senza dimora, ma siamo certi che il nostro ruolo non si possa esaurire in questa cornice.”

“Dobbiamo mantenere viva e presente la nostra spinta fondamentale- ha concluso il presidente Osvaldo Filosi- collocare al centro coloro che vivono la periferia (che non è geografica, ma esistenziale), dare voce e spazio ai bisogni, alle fatiche ma anche ai talenti delle persone che incontriamo”.

Il 2023 è anche l’anno di Don Dante. Lo scorso 10 febbraio la Cooperativa ha ricordato il suo fondatore nell’anniversario del decennale della morte, con una Messa celebrata dall’arcivescovo Lauro Tisi e concelebrata da un grande amico di don Dante padre Fabio Garbari, missionario in Bolivia. A dicembre di quest’anno invece ricorderemo i cento anni dalla nascita del nostro fondatore.

Nei prossimi mesi vedrà la luce una pubblicazione, curata da Vita Trentina, che riprende alcuni testi fra i più significativi di Don Dante Clauser, tra quelli pubblicati negli anni dalla stessa Vita Trentina o dalla Casa Editrice il Margine.