PROVINCIA DI BOLZANO * A22: «KOMPATSCHER E FUGATTI A ROMA INCONTRANO IL MINISTRO SALVINI, FOCUS SU SOSPENSIONE BANDO»

16.36 - mercoledì 23 luglio 2025

­(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La sospensione della gara d’appalto per la concessione dell’Autostrada del Brennero e la situazione del traffico sui passi di montagna sono stati al centro di un incontro tra il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e il suo omologo trentino Maurizio Fugatti con il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, tenutosi il 23 luglio a Roma.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sospeso la gara d’appalto per la concessione cinquantennale dell’A22 fino al 30 novembre 2025. Il motivo è una sentenza pendente della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla valutazione del diritto di prelazione previsto dalla legge per l’attuale gestore. Il ministro e i presidenti hanno convenuto di attendere l’esito della sentenza della Corte di giustizia.

A tal proposito vi è accordo sul fatto che, indipendentemente dalla procedura con cui verrà aggiudicata la concessione, i criteri e gli obblighi e quindi tutti gli investimenti previsti dal bando di gara esistente dovranno essere mantenuti. “La posizione concordata con il vicepremier Salvini costituisce un’importante garanzia per le istanze e gli investimenti programmati dalle Province autonome di Bolzano e Trento”, commenta il presidente Kompatscher.

Nel settore della gestione del traffico, Kompatscher ha sollecitato progressi nella gestione digitale lungo il corridoio del Brennero. L’obiettivo è un sistema transfrontaliero per la gestione del traffico pesante. Il ministro e i due presidenti hanno discusso anche dell’esenzione o della riduzione del pedaggio per i camion a emissioni zero. Kompatscher ha proposto inoltre un pedaggio variabile: una tariffazione flessibile potrebbe contribuire ad evitare i picchi di traffico.

Si è discusso, infine, anche dell’aumento del traffico sui passi di montagna. Kompatscher ha consegnato al ministro Salvini una risoluzione dei sindaci che chiede controlli più severi e autovelox fissi. Il ministro Salvini ha assicurato il suo sostegno alla questione.

Dal canto suo, il ministro Salvini ha espresso soddisfazione per il rispetto dei tempi per le opere infrastrutturali in vista delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 e ha annunciato la sua presenza in Alto Adige il prossimo 18 settembre per la cerimonia di abbattimento del diaframma nel cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero.