PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TANGENZIALE RAVINA: «LAVORI BYPASS, IL PROSSIMO CAMBIO DI PERCORSO SCATTERÀ MARTEDÌ 3 SETTEMBRE»

13.40 - giovedì 29 agosto 2024

Tangenziale Ravina, aggiornamento sui lavori del bypass. Procedono secondo il cronoprogramma i lavori in vista dell’apertura del bypass di Ravina, che scatterà entro l’inizio dell’anno scolastico, mentre l’utenza sta prendendo confidenza con le modifiche alla viabilità in questa prima fase delle operazioni. Il punto sul cantiere è stato fatto stamani dai tecnici provinciali e comunali, coordinati dal commissario dell’opera Gianfranco Cesarini Sforza: qui è stato stabilito che per contenere i disagi, il prossimo cambio di percorso – previsto dalla fase due – scatterà martedì 3 settembre alle 4 del mattino e terminerà alle 24 dell’8 settembre, con l’obiettivo di consentire alle persone di essere maggiormente informate.

L’invito è sempre quello di dotarsi dell’Urban Pass di A22, strumento gratuito riservato agli utenti intestatari di un contratto di telepedaggio che consente di dare una sforbiciata alle code. L’Urban Pass è valido dal lunedì al venerdì con orario 6-9 e 17-20 nel tratto compreso tra Rovereto sud e Trento nord e consente di velocizzare gli spostamenti, evitando di congestionare le vie cittadine.

Ecco cosa cambia dalle ore 4 di martedì 3 settembre fino alle ore 24 dell’8 settembre.

In questa fase viene attivato in direzione nord l’innesto sul nuovo bypass e deviazione su via Al Desert, via Jedin e rientro in tangenziale all’entrata 4. In direzione sud riapre il tratto di tangenziale dopo l’uscita 4 (via Sanseverino) ma con successiva uscita obbligatoria al ponte di Ravina e proseguimento sulla SP90 come nella fase precedente. Durante questa fase il ponte di Ravina sarà utilizzabile solo per il traffico dalla tangenziale in direzione sud verso Ravina.

Fase 3, dal 9 settembre. Apertura della bretella di bypass con una corsia in entrambe le direzioni. La seconda corsia in direzione nord sarà aperta dal 15 settembre.