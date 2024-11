PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * SANITÀ: «RINNOVO CONTRATTI, PER 6.000 INFERMIERI SETTIMANA DA 38 A 36 ORE, CON IMMUTATO STIPENDIO»

17.58 - martedì 26 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Rinnovo contratti collettivi provinciali del settore sanitario. Per il personale non medico – tra cui circa 6.000 infermieri, personale terapeutico e tecnico – la settimana lavorativa sarà ridotta da 38 a 36 ore mantenendo lo stesso stipendio. Inoltre, gli straordinari per il personale a tempo pieno e per il personale part-time saranno retribuiti meglio e alcune indennità (festività, servizio notturno e di guardia) saranno aumentate o introdotte ex novo (indennità di reperibilità).

In totale saranno messi a disposizione 14 milioni di euro per il 2024 e 35 milioni di euro all’anno per il 2025 e il 2026.

È stato inoltre stipulato un nuovo contratto per circa 1.600 medici, ma anche per farmacisti e biologi. Anche questo prevede nuove e maggiori indennità, come l’indennità di pronto soccorso o l’indennità di specializzazione. A tal fine è stata stanziata una somma annuale di 15 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2026.