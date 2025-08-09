Popular tags: featured 20
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * LUPI: «IL TAR CONFERMA L’AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DI DUE ESEMPLARI, RESPINTA LA SOSPENSIVA DEGLI ANIMALISTI»

13.45 - sabato 9 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
­
Il 9 agosto il Tribunale amministrativo di Bolzano ha respinto la richiesta di sospensiva di tre organizzazioni animaliste contro l’autorizzazione al prelievo di due lupi in Alta Val Venosta. L’udienza si è tenuta l’8 agosto. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher aveva concesso l’autorizzazione il 30 luglio 2025 (leggi il comunicato dell’ USP).

Sia l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che l’Osservatorio faunistico provinciale avevano precedentemente confermato che sussistono i presupposti per il prelievo. L’autorizzazione ha una durata di 60 giorni. L’attuazione è stata affidata al Corpo forestale provinciale.

Il Tribunale amministrativo ha stabilito che il prelievo di due lupi non compromette lo stato di conservazione favorevole della popolazione di lupi in Alto Adige. L’udienza di merito resta fissata per il 9 settembre.

