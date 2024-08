PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * INNSBRUCK: “I PRESIDENTI MATTLE E KOMPATSCHER HANNO PREMIATO I CITTADINI DI TIROLO E ALTO ADIGE, CONSEGNATE LE MEDAGLIE AL MERITO”

11.09 - giovedì 15 agosto 2024

Oggi, 15 agosto, nella Hofburg di Innsbruck, i presidenti Anton Mattle (Tirolo) e Arno Kompatscher (Alto Adige) hanno premiato l’impegno di cittadini meritevoli del Tirolo e dell’Alto Adige. Hanno consegnato la medaglia al merito in bronzo dorato e la croce al merito del Land Tirolo per i servizi resi alla provincia. È stata inoltre assegnata nuovamente la medaglia per il salvataggio di vite umane del Land Tirolo.

“Oggi rendiamo onore a quelle persone che, con i loro sforzi instancabili e la loro straordinaria dedizione, si sono impegnate per il bene comune, per il nostro Land e per la protezione degli altri in vari ambiti della società. Il loro servizio disinteressato rafforza il tessuto sociale e ispira tutti noi”, ha sottolineato Mattle. Insieme al presidente Arno Kompatscher, ha sottolineato l’importanza del volontariato.

“I premiati sono una testimonianza di gratitudine e di riconoscimento per gli innumerevoli volontari nei settori sanitario e sociale, nel settore della tutela delle tradizioni, nelle associazioni e nelle organizzazioni di emergenza, nella conservazione della natura, nello sport, nella cultura e nell’istruzione, nella scienza, nell’economia e in altri settori.

Lavorano ogni giorno per promuovere la solidarietà nella nostra società. I loro servizi e valori sono preziosi per la convivenza “, ha dichiarato Kompatscher.

Riconoscimenti per l’impegno eccezionale

16 donne e 30 uomini, personalità del Tirolo e dell’Alto Adige, hanno ricevuto la croce al merito per il loro lavoro. Si tratta della terza più alta onorificenza del Land Tirolo dopo l’anello e l’onorificenza. Inoltre, 153 persone che si sono messe al servizio della comunità sono state onorate con la medaglia al merito. 28 persone hanno ricevuto la medaglia per il salvataggio di vite umane del Land Tirolo per 15 salvataggi di persone in pericolo di vita.

Grazie ai salvatori e alle salvatrici

“I soccorritori e le soccorritrici premiati hanno dimostrato un coraggio e un’umanità eccezionali, spesso a rischio della propria vita”, ha detto Mattle alla cerimonia di consegna della medaglia per il salvataggio di vite umane. Con questo riconoscimento, il Tirolo onora gli atti altruistici di persone che sono intervenute senza esitazione in momenti critici e hanno salvato vite umane. “Le loro azioni impressionanti rappresentano un forte esempio di coraggio civile e costituiscono un prezioso modello di comportamento per la comunità”, ha spiegato Kompatscher.