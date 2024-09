PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * INCENDIO NEL CENTRO STORICO DI BRESSANONE: «SI RACCOMANDA DI CHIUDERE PORTE E FINESTRE»

12.35 - mercoledì 11 settembre 2024

Incendio nel centro storico di Bressanone: chiudere porte e finestre. A causa dello sviluppo del fumo, la Protezione civile raccomanda di tenere chiuse porte e finestre e di spegnere gli impianti di condizionamento e ventilazione.

Un incendio in un appartamento è scoppiato in via Bastioni Maggiori nel centro storico di Bressanone e i vigili del fuoco locali sono in azione. A causa del forte sviluppo di fumo, la Protezione Civile raccomanda di tenere chiuse porte e finestre. I sistemi di condizionamento e ventilazione devono essere spenti e le attività all’aperto devono essere evitate.

La popolazione è stata informata tramite un messaggio di protezione civile dell’Agenzia per la Protezione civile. Si raccomanda di tenersi informati tramite radio, televisione e portali di notizie online.