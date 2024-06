PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * “CITTÀ DEI RAGAZZI”: «IL VICEPRESIDENTE GALATEO IN VISITA A MINIBZ, RICEVUTO DALLA DIRETTRICE VKE ANGELIKA STUEFE»

11.27 - giovedì 20 giugno 2024

La Città dei ragazzi, conosciuta come MiniBz, ha ricevuto ieri (19 giugno) la visita del vicepresidente della Provincia di Bolzano Marco Galateo che ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa unica nel suo genere, descrivendola “un esempio straordinario di come l’educazione e l’interazione sociale possano essere trasformate in un’avventura ludica ed educativa per i nostri giovani”. MiniBz, attiva dal 1990, è una replica in miniatura di una città moderna dove i bambini e i giovani possono sperimentare le dinamiche della vita cittadina attraverso un gioco di ruolo immersivo.

Momento clou della visita è stato il confronto con la direttrice del Vke, Angelika Stuefer, a cui ha espresso particolare apprezzamento per l’impeccabile organizzazione che ha permesso di raggiungere il tutto esaurito, coinvolgendo oltre 900 bambini in queste settimane di attività. “Da parte della Provincia siamo lieti di complimentaci per questa fantastica iniziativa che coinvolge giornalmente 150 persone e quest’anno ha fatto registrare il sold out con più di 900 iscritti”, ha detto l’assessore Galateo.

Il vicepresidente ha inoltre avuto l’opportunità di incontrare la giovane “sindaca” uscente di MiniBz, che si ricandida “per un nuovo mandato”, testimoniando così il dinamismo e l’engagement civico promosso tra i giovani. La presenza di una troupe televisiva professionale e del giovane alfiere della Repubblica, Matteo Zago, hanno ulteriormente arricchito l’evento.

Un aspetto fondamentale toccato durante la visita riguarda la sicurezza sul lavoro, con lo stand gestito dalla Cna che gestisce all’interno di MiniBz delle aree di formazione per i piccoli partecipanti sul tema della sicurezza sul lavoro e la creazione di piccole imprese. L’innovazione continua con l’introduzione di una stazione e un treno realizzati in collaborazione con Rfi, promuovendo la cultura della mobilità sostenibile tra i più giovani.

“Visite come quella di oggi a MiniBz rinnovano la nostra speranza e il nostro impegno verso un futuro in cui l’educazione pratica e l’inclusione sociale possano formare le basi della crescita personale e comunitaria dei nostri giovani. Sono estremamente orgoglioso di queste iniziative che troveranno sempre il mio sostegno”, ha concluso l’assessore Galateo.