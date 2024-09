PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * A22: «A VIPITENO UN INNOVATIVO CHECK POINT PER MEZZI PESANTI, L’EDIFICIO DOVREBBE ESSERE ULTIMATO ENTRO IL 2024»

11.13 - giovedì 5 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mobilità e infrastrutture. A22: un innovativo check point per mezzi pesanti. Nei giorni scorsi il sopralluogo nel cantiere che ospiterà a Vipiteno il nuovo e moderno centro di controllo per mezzi pesanti. L’edificio dovrebbe essere ultimato entro il 2024.

Proseguono senza sosta sull’autostrada A22 del Brennero i lavori per la realizzazione del nuovo centro di controllo per i mezzi pesanti. La struttura, che sta sorgendo a Vipiteno, una volta terminata, fungerà da centro di ispezione degli autoarticolati in transito lungo l’asse autostradale. Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher e l’assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider hanno visitato nei giorni scorsi il cantiere, insieme al presidente di Autostrada del Brennero SpA, Hartmann Reichhalter e i responsabili tecnici. La struttura entrerà in funzione nell’estate del 2025 e garantirà il pieno controllo dei veicoli commerciali.

Il progetto, avviato nel 2014, prevede la costruzione di un centro all’avanguardia. Gli agenti della Motorizzazione civile, della polizia stradale e della Guardia di Finanza lo utilizzeranno per verificare, tra l’altro, la manipolazione delle apparecchiature di controllo e il rispetto degli standard ambientali. L’obiettivo è garantire la sicurezza stradale e monitorare la compatibilità ambientale su una delle vie di transito più trafficate d’Europa.

“Con il nuovo centro di controllo all’ingresso della provincia di Bolzano possiamo garantire la conformità normativa dei veicoli in transito: alcune verifiche, ad esempio, andranno a certificare che i mezzi non risultino sovraccarichi o presentino un impianto frenante pienamente funzionante”, ha sottolineato Kompatscher. “Allo stesso tempo, possiamo controllare cosa viene trasportato sui mezzi e se le normative vigenti vengono rispettate”

Anche il traffico di mezzi pesanti che attraversano il valico del Brennero per evitare i controlli operati nel check point di Erstfeld (Svizzera), circa 20 chilometri prima del tunnel stradale del Gottardo, sarà oggetto di controlli.

Secondo Carlo Costa, direttore tecnico generale dell’Autostrada del Brennero, “il centro di ispezione di Vipiteno sarà dotato di tecnologie all’avanguardia, come nuove telecamere a infrarossi, bilance adatte ai mezzi pesanti e apparecchiature diagnostiche per rilevare eventuali manomissioni dei veicoli”.

Costa si è detto ottimista sul completamento, entro l’anno, della nuova struttura. L’allestimento dei locali e della sala prove dovrebbe essere ultimato entro la primavera del 2025. “L’A22 investe continuamente nella sicurezza. Questo vale non solo per le infrastrutture come le gallerie e i ponti, ma anche per i veicoli che utilizzano l’autostrada”, ha dichiarato Diego Cattoni, direttore generale dell’Autostrada del Brennero.

Oltre al controllo dei veicoli, la nuova struttura rappresenta un tassello del progetto “Corridoio verde del Brennero”. “I nostri obiettivi sono la riduzione delle emissioni e dei veicoli in circolazione. Il centro di controllo è necessario per monitorare efficacemente le misure richieste”, ha dichiarato Alfreider. Con il nuovo check point, l’Alto Adige compie un ulteriore passo avanti verso una politica dei trasporti più sicura e sostenibile nel contesto della regione alpina.