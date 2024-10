PROLOCO CITTÀ DI TRENTO * “AUTUMNUS 2024“: LAZZERI, «LA RICETTA VINCENTE? QUALITÀ, PASSIONE E INCLUSIONE»

15.36 - lunedì 21 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Autumnus si conferma un successo. La ricetta vincente? “Qualità, passione e inclusione”

Va in archivio la quarta edizione del festival delle eccellenze trentine che per 11 giorni ha animato il centro storico di Trento con quasi 200 appuntamenti. Lazzeri: “Il livello è sempre più alto ma il format è inclusivo e il pubblico lo apprezza. Gli chef hanno vissuto appieno la città, si sono sentiti a casa”e verdure dei centrotavola (verza e cavolo cappuccio) che vengono riconvertite in ingredienti di un piatto sfizioso: un esempio virtuoso di sostenibilità alimentare messo in pratica durante un incontro dedicato proprio agli scarti nobili.

Creazioni artistiche che diventano culinarie, grazie alla maestria e all’amore per la propria professione degli chef di alta cucina. Il senso più autentico e genuino di “Autumnus – I frutti della Terra Città di Trento” si può ritrovare nell’appuntamento che domenica sera in piazza Battisti ha chiuso la quarta edizione: quella che doveva essere una degustazione di due ricette esclusive abbinate alle eccellenze enologiche trentine riservata a 35 persone si è trasformata in un percorso del gusto per quasi 80, composto dagli assaggi proposti da Alessandro Gilmozzi (presidente dell’Associazione Ambasciatori del Gusto), Chris Oberhammer, Renato Bosco, Manuel Marzari e Klaus Palumbo.

“È stata una grande festa, caratterizzata da un’energia unica. Abbiamo dimostrato che per noi la sostenibilità alimentare non è uno slogan, ma una dimostrazione di cura e rispetto per la nostra terra e ciò che di meraviglioso ci offre. Vedere che questo spirito è stato condiviso appieno da tutti coloro che hanno partecipato, dagli chef al pubblico, è la soddisfazione più grande. Sono rimasto senza parole”, spiega Marco Lazzeri, presidente della ProLoco Città di Trento, organizzatrice della rassegna che ha animato i luoghi simbolo della città con degustazioni, approfondimenti, laboratori, show cooking, caffè scientifici e concerti.

“Autumnus” non è mai stato così grande: nella durata (11 giorni rispetto ai 4 dello scorso anno), negli appuntamenti (quasi 200), nelle collaborazioni di rilievo (come quella con l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto) ma soprattutto nella passione di chi lo ha reso possibile (dagli enti che hanno collaborato a vario titolo ai circa 300 volontari animati da un amore incondizionato per il proprio territorio) facendo fronte anche a qualche imprevisto.

“Siamo riusciti a fare squadra – aggiunge Lazzeri – trovando ogni volta soluzioni rapide ed efficaci. Nonostante la pioggia, abbiamo rispettato il programma senza stravolgimenti, proponendo eventi dalla qualità sempre più elevata. Ciò però non significa affatto che la manifestazione sia diventata esclusiva. Anzi, l’obiettivo è l’esatto contrario: essere quanto più inclusivi possibili, far sentire i visitatori partecipi e non spettatori passivi. Chi è venuto a Trento nei giorni di “Autumnus” ha respirato un’atmosfera familiare, compresi gli stessi chef, che non si sono limitati a presenziare, ma hanno vissuto la rassegna e la città a 360°, qui si sono sentiti a casa”.

Il pubblico, oltre ad apprezzare il meglio del patrimonio eno-gastronomico e agro-alimentare trentino, si è approcciato mostrando attenzione e sensibilità e contribuendo al successo della rassegna. “Abbiamo riscontrato una particolare premura, anche nei piccoli gesti e all’apparenza più banali: negli 11 giorni di esposizione in piazza Mostra, abbiamo contato appena una ventina di bicchieri di vetro rotti. È un dato che mi ha positivamente sorpreso. Significa che l’input dato dall’organizzazione è stato recepito e apprezzato”.

Per “Autumnus” è già tempo di guardare avanti. “Questa edizione, per come è stata pensata e sviluppata, ha richiesto un impegno enorme, ripagato dal successo ottenuto su più livelli. A breve discuteremo con tutti i soggetti coinvolti per capire quali strategie adottare per rendere sempre più vincente questa manifestazione”, conclude Lazzeri.

“Autumnus” è organizzato da ProLoco Centro Storico di Trento con il supporto di ApT Trento e Trentino Marketing e il patrocinio di Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento.