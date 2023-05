PROLOCO CENTRO STORICO TRENTO * “AUTUMNUS”: « QUATTRO GIORNI DI DEGUSTAZIONI, APPROFONDIMENTI ENOGASTRONOMICI ED AGROALIMENTARI (19-22/10) »

19.12 - lunedì 29 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Anche le eccellenze enogastronomiche trentine hanno il loro festival: a ottobre la terza edizione di “Autumnus”.

L’evento organizzato dalla ProLoco Centro Storico di Trento torna dal 19 al 22 ottobre. Obiettivo: consolidare il successo delle annate precedenti, confermando l’attenzione per il territorio ma allargando lo sguardo a culture lontane. Quattro giorni di degustazioni, approfondimenti e laboratori in tutti i luoghi storici della città. Grazie al negozio online il rapporto tra visitatori ed espositori proseguirà fino a gennaio 2024.

Dalla terra al piatto il viaggio è apparentemente breve, ma lungo il tragitto si fa conoscenza con i sapori e la storia del proprio territorio. Esattamente quel gusto della scoperta che, anche quest’anno, sarà al centro di “Autumnus – I frutti della Terra Città di Trento”, il festival delle eccellenze trentine che tornerà dal 19 al 22 ottobre per la sua terza edizione.

Per quattro giorni – uno in più rispetto agli anni passati – i visitatori avranno a disposizione vie, piazze e palazzi del centro storico della città per scegliere tra diverse offerte di degustazioni e approfondimenti legati al mondo enogastronomico e agroalimentare. Con l’aggiunta di un negozio online che terrà vivo l’evento anche dopo la chiusura, prolungando la possibilità di fare acquisti fino al 2024.

VIAGGIARE NELLA TRENTINITA’

La “trentinità”, garantiscono gli organizzatori della ProLoco Centro Storico di Trento, resterà il cuore pulsante della manifestazione, grazie soprattutto alla forte presenza di produttori locali. Il manifesto della rassegna, non a caso, mostra uno chef alle prese con la preparazione del suo piatto. Attorno a lui, tutte le bellezze paesaggistiche, naturali e artistiche del territorio sembrano intente a dargli l’ispirazione per il “tocco finale”, quello che rende unica ogni pietanza.

Mai come quest’anno c’è però anche il desiderio di allargare gli orizzonti, dando spazio a profumi e suggestioni provenienti da terre lontane. Legame con il territorio e veicolo turistico, d’altronde, vanno di pari passo sin dalla nascita di Autumnus.

“Crediamo che il format proposto – commenta il presidente della ProLoco Centro Storico di Trento, Marco Lazzeri – rappresenti un’occasione per coloro che ci “scopriranno” venendo da fuori regione e dall’estero, ma anche per noi che siamo chiamati a riscoprire ciò che caratterizza il nostro patrimonio e il nostro territorio tramite i suoi prodotti”.

I LUOGHI DI AUTUMNUS

La scelta dei luoghi di questa edizione vede alcune novità importanti, ma restano due punti fermi legati a due simboli identitari della città. Il primo è Piazza del Duomo, che sarà sede di laboratori, letture animate, dimostrazioni scientifiche e incontri legati al lavoro di ricerca e divulgazione del MUSE. Il Museo Diocesano e la Torre Civica, restaurata di recente dopo l’incendio del 2015, saranno per la prima volta nel cuore del festival. Il Castello del Buonconsiglio, l’altro luogo simbolo, riproporrà l’esperienza di successo della cena con gli chef stellati. Nello spazio adiacente di Piazza Mostra verrà ospitata l’area espositiva con oltre 40 produttori locali (bando disponibile sul sito www.autumnus.trento.it).

Le novità maggiori riguardano Palazzo Festi e il Teatro Sociale. Le sale del palazzo ospiteranno tutti gli approfondimenti guidati sulle eccellenze enogastronomiche del Trentino. All’interno del teatro verrà invece ricreata una mappa vitivinicola della provincia trentina, con degustazioni e possibilità di dialogo con produttori, vignaioli e sommelier. Spazio infine per gli show cooking a Piazza Battisti e per il mondo del pane a Palazzo Roccabruna. Ai ricercatori della Fondazione Mach, partner del festival di cui si festeggiano i 150 anni di vita, anche attraverso una mostra dedicata, sarà riservata l’intera area del S.A.S.S per una serie di laboratori degustativi e visite.

UNA PIATTAFORMA DI PROMOZIONE DIGITALE

Come già accennato, Autumnus “vivrà” oltre i quattro giorni dell’esposizione grazie alla promozione digitale: sul sito www.autumnus.trento.it sarà attivo dal 1 ottobre al 31 gennaio del 2024 un negozio online. Gli espositori, che avranno una vetrina personale, potranno così conquistare ulteriore visibilità in un canale che gode di alto traffico di pubblico e stampa.

In particolare, nei giorni della fiera, la piattaforma consentirà una vendita “omnicanale”, orientata a rimuovere ogni distinzione tra spazio fisico e online. Su ogni espositore sarà apposto un QR code che rimanda al profilo di vendita dell’espositore stesso; scansionandolo, si atterrerà sul catalogo proposto. Il cliente potrà creare un carrello di acquisto che contiene prodotti appartenenti a più espositori e usufruire di un’unica spedizione finale.