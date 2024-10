PROLOCO CENTRO STORICO – TRENTO * “AUTUMNUS 2024”: «UN PERCORSO DEL GUSTO CHE SI ARTICOLA TRA PIAZZE, PALAZZI D’EPOCA E TEATRI (10-20/10)»

12.25 - giovedì 10 ottobre 2024

“Autumnus” al via: 11 giorni di sapori (e saperi). Trento celebra l’eccellenza del gusto “local”. Prende il via oggi (giovedì 10 ottobre) la quarta edizione del Festival dedicato al meglio dei prodotti enogastronomici e agroalimentari trentini. Fino a domenica 20, oltre 200 appuntamenti di conoscenza teorica e pratica tra incontri, degustazioni e laboratori. Nel primo week-end, la cena stellata al Castello del Buonconsiglio e l’esposizione dei vini “super-bio” dei Piwi Trentino.

Un percorso del gusto che si articola tra piazze, palazzi d’epoca e teatri, trasformando il centro storico (e non solo) in un ampio e accogliente palcoscenico dedicato alle prelibatezze eno-gastronomiche e agro-alimentari del Trentino. “Autumnus – I frutti della Terra Città di Trento” – organizzato dalla ProLoco Centro Storico di Trento e giunto alla sua quarta edizione – quest’anno fa le cose in grande. E non solo perché la durata viene estesa a ben 11 giorni – i primi 4 in concomitanza con il Festival dello Sport – rafforzando dunque l’immagine di Trento quale città ideale per ospitare grandi eventi, pure in contemporanea, rendendo l’offerta sempre più completa e adeguata alle esigenze e alle preferenze del pubblico.

Da oggi, giovedì 10 ottobre (e fino a domenica 20), i visitatori avranno l’allettante occasione di assaggiare i prodotti del territorio, conoscerne le origini e le peculiarità, e al contempo ammirare il meraviglioso patrimonio storico, artistico e culturale di Trento: un’esperienza nell’esperienza, scandita da oltre 200 appuntamenti tra approfondimenti, laboratori, degustazioni, show cooking, cene stellate e caffè scientifici, ma anche spettacoli e concerti.

Una proposta ricchissima, che avrà in “Stelle al Castello” uno dei momenti clou: saranno le incantevoli sale rinascimentali del Castello del Buonconsiglio a ospitare, sabato 12 (dalle 19.30), la cena esclusiva con piatti di altissima cucina realizzati con talento, creatività e passione da chef stellati e maestri pasticceri d’élite, grazie anche alla prestigiosa collaborazione con l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto: un viaggio enogastronomico durante il quale ogni creazione sarà abbinata ai migliori vini del territorio, dalle sofisticate bollicine di montagna ai pregiati rossi trentini. Il dolce epilogo sarà scandito dai Vignaioli del Vino Santo e dalla stazione dei miscelati a cura dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino.

Un’altra preziosa partnership è quella con l’associazione Piwi Trentino (che proprio quest’anno celebra il decennale), composta da un gruppo di viticoltori locali attenti alla sostenibilità ambientale che coltivano vitigni resistenti conosciuti anche come “super-bio”, che si distinguono per resistere alle principali malattie fungine: sabato (dalle 16 alle 22) e domenica (dalle 10 alle 15) Palazzo Trautmannsdorf ospiterà “Vini Piwi – In cammino verso la sostenibilità”. Due giorni nei quali verranno presentati i vini di 16 produttori trentini che con competenza e capacità di innovazione stanno guidando il futuro delle viticoltura sostenibile. I visitatori potranno degustare una selezione di questi vini, ma anche scoprire quanto si sta realizzando oltreconfine: ne verranno infatti esposti pure 12 premiati al recente concorso indetto da Piwi Austria. Le spiegazioni su genesi e aspetti specifici di queste varietà così resistenti saranno curate dal vivaista Marco Vacchetti.

Tutti i giorni (dalle 10 alle 23) il pubblico potrà inoltre curiosare tra i 34 stand eno-gastronomici che comporranno l’area espositiva allestita in piazza Mostra: un’occasione per cogliere l’essenza delle specialità locali, autentiche e genuine.

“Autumnus” è organizzato da ProLoco Centro Storico di Trento con il supporto di ApT Trento e Trentino Marketing e il patrocinio di Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento.