PROCURA REPUBBLICA – BOLZANO * RICERCHE: «PRESUNTA TRUFFA DA 20 MILIONI AI DANNI DI 11 CLIENTI, INDAGATO RINTRACCIATO IN ITALIA»

15.27 - martedì 9 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In relazione alle notizie apparse sulla stampa relative ad una presunta truffa di 20 milioni di €, si comunica che il procedimento è stato aperto per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 640 e 61 nr. 7 (truffa continuata aggravata dall’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità ai suoi clienti); artt. 624, 625 n. 2, 61 n. 11 c.p. e 81 c.p. (furto ai danni dell’Istituto di credito pluriaggravato dal mezzo fraudolento per aver operato mediante l’utilizzo di moduli firmati in bianco e firme apocrife e aggravato dall’abuso di prestazione d’opera); nonché per attività di intermediazione finanziaria abusiva ex art. 166 D.lvo n. 58/1998.

L’indagato svolgeva dal 22 marzo 2010 le mansioni di “Private Banker” della filiale di Bolzano di un Istituto bancario nazionale e, al momento del suo pensionamento avvenuto il 31 dicembre 2024, sono emerse una serie di irregolarità con cui gestiva il suo portafoglio clienti. In particolare, lo stesso è risultato fornire false informazioni ai suoi clienti sull’andamento del loro portafoglio tramite rendicontazioni artefatte e attestanti controvalori patrimoniali di entità ben superiore da quello effettivamente annotati sui sistemi della Banca e detenuti dai clienti.

Le condotte distrattive messe in atto, per lo meno dall’ aprile 2015 al dicembre 2024, abusando della fiducia riposta dalle persone offese (allo stato in numero di undici iscritte come tali, e tutte residenti nella nostra provincia) nell’operato del banker sarebbero state compiute attraverso l’utilizzo di moduli firmati in bianco da loro stessi clienti o, in alcuni casi, attraverso l’apposizione di firme risultate non conformi allo specimen di firma degli stessi.

L’indagato è stato rintracciato sul territorio nazionale, e nei suoi confronti è stata eseguita una perquisizione domiciliare e personale, con il sequestro anche di cellulari e computer, dei quali è in corso l’analisi. Sono stati disposti numerosi accertamenti bancari per quantificare esattamente il danno subito dalle singole persone offese”.