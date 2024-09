PRO VITA E FAMIGLIA * STRASBURGO: «INAUGURATO IL NUOVO DIPARTIMENTO ‘UNIONE EUROPEA’, SAREMO DAVIDE CONTRO GOLIA»

20.20 - domenica 22 settembre 2024

Martedì scorso, a Strasburgo, abbiamo compiuto un passo storico per la missione della nostra Onlus e per il futuro dell’Europa: abbiamo inaugurato il Dipartimento “Unione Europea” di Pro Vita & Famiglia!

Proprio nello stesso giorno in cui Ursula von der Leyen presentava i membri della nuova Commissione Europea, insieme al nostro presidente Toni Brandi e una delegazione di Pro Vita & Famiglia, ho varcato le porte del palazzo del Parlamento Europeo per avviare il progetto che permetterà alla tua voce di avere ampia risonanza in Europa!

Ci tengo a precisare che all’incontro per l’inaugurazione del nuovo Dipartimento europeo di Pro Vita & Famiglia erano presenti i firmatari del Manifesto valoriale di Pro Vita & Famiglia che abbiamo presentato alle scorse Europee.

Esponenti di Fratelli d’Italia e del gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR), tra cui Antonella Sberna (vice presidente del Parlamento Europeo), Antonio Berlato, Carlo Fidanza, Pietro Fiocchi, Mario Mantovani, Nicola Procaccini, e Marco Squarta. Per la Lega del gruppo Identità e Democrazia (ID), hanno partecipato all’incontro Paolo Borchia, Susanna Ceccardi e Roberto Vannacci.

Questo è stato solo il primo incontro, ne seguiranno molti altri e l’obiettivo sarà uno soltanto: amplificare la tua voce all’interno delle istituzioni europee per fermare le proposte ideologiche che minacciano la vita, la famiglia e la libertà!

Come ti avevo già preannunciato nelle precedenti comunicazioni, il Dipartimento UE di Pro Vita & Famiglia sarà anche il nostro strumento per smantellare i numerosi progetti che promuovono l’ideologia gender tra i giovani a spese di noi cittadini contribuenti.

Uno scandalo che ho denunciato nelle sedi del Parlamento europeo lo scorso martedì e sul quale già abbiamo iniziato a rimboccarci le maniche con i nostri specialisti a Strasburgo e Bruxelles.

Se stiamo iniziando a riscrivere una nuova pagina per la difesa della vita e della famiglia in Europa è solo grazie a persone come te, che firmano, condividono e sostengono con una donazione piccola o grande il nostro impegno con Pro Vita & Famiglia.

Oggi inizia una sfida appassionante in un territorio decisamente ostile, roccaforte storica di Lobby multimilionarie che hanno spadroneggiato per anni indisturbate nei corridoi di Bruxelles e Strasburgo, facendo piovere sulle teste dei popoli europei Regolamenti, Direttive e Risoluzioni contro la vita, contro la famiglia e contro la libertà dei genitori.

Da oggi in poi questo “Golia” dovrà fare i conti con il suo “Davide”.

Piccolo, certo, ma sostenuto da un Aiuto potente.

In alto i cuori!

Jacopo Coghe

Portavoce Pro Vita & Famiglia Onlus