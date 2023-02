PRO VITA E FAMIGLIA * GENDER: « PRESENTAZIONE LEGGE PAT SULLA LIBERTÀ EDUCATIVA, CON BISESTI – CIA – GUGLIELMI – BRANDI / PALAZZO DELLA REGIONE TN-AA (9/2 – 11.30) »

13.20 - lunedì 6 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Gender. Pro Vita Famiglia: Il 9 febbraio a Trento per presentare legge per libertà educativa. Una legge provinciale sulla libertà educativa che dica NO al gender e alla fluidità sessuale nelle scuole di ogni ordine e grado e protegga così i bambini, i giovani e la priorità dei genitori nell’educazione dei propri figli.

E’ quanto verra presentato in una conferenza stampa giovedì 9 febbraio 2023, alle ore 11:30 a Trento, presso il Palazzo della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Sala Commissioni 2) in piazza Dante, 16.

Interverranno alla Conferenza Stampa:

Mirko Bisesti, Assessore all’Istruzione, Università e Cultura della Provincia Autonoma di Trento

Claudio Cia, Consigliere provinciale della Provincia Autonoma di Trento

Luca Guglielmi, Consigliere provinciale della Provincia Autonoma di Trento

Antonio Brandi, Presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus.