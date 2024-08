PRO LOCO TRENTINE * SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: « AL VIA I PRIMI TRE RAGAZZI, SARANNO PER UN ANNO A NOSELLARI – COMMEZZADURA – CARISOLO»

14.16 - martedì 6 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Per la prima volta quest’anno, infatti, dopo diversi anni di adesione ai progetti di SCUP Servizio Civile Provinciale, la Federazione Trentina Pro Loco ha deciso di partecipare alle opportunità di Servizio Civile messe a disposizione da UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco) per le associate, dando in questo modo alle Pro Loco trentine la possibilità di ospitare uno o più giovani per un anno presso le loro sedi.

Dopo un percorso di accreditamento durato oltre un anno (stringenti sono i requisiti nazionali per divenire organizzazioni idonee ad ospitare ragazzi), il 30 luglio scorso i tre ragazzi hanno iniziato la loro esperienza presso tre Pro Loco: quelle di Nosellari – Oltresommo, di Commezzadura e di Carisolo.

I ragazzi faranno riferimento al progetto di UNPLI “Educare e promuovere la cultura e l’ambiente per lo sviluppo delle comunità locali”, che tocca uno degli aspetti cardine delle Pro Loco: la capacità di promuovere la crescita culturale delle comunità. Il percorso che compiranno avrà come fulcro l’attivazione dei ragazzi per la tutela e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali delle loro località, ma sarà poi costellato di attività formative (30 ore), di progetti pratici, di incontri formativi a livello nazionale.

Il progetto quindi diventa per le Pro Loco un’opportunità preziosa per avere a disposizione risorse di supporto per la loro progettualità, nonchè per le loro attività quotidiane. Dall’altra parte, per i ragazzi, il Servizio civile in Pro Loco costituisce un modo per avvicinarsi al tema della cittadinanza attiva e dell’attenzione al territorio e ai contesti locali. “Questa è un’occasione di crescita da entrambe le parti, sia per le Pro Loco che per i ragazzi” fa notare la Presidente della Federazione trentina Pro Loco, Monica Viola.

“In Pro Loco questi ragazzi possono capire cosa è il volontariato per la comunità, che effetti ha, quali cambiamenti e potenzialità porta ai territori, e auspichiamo che questo sviluppi in loro una sensibilità per queste tematiche che tengano viva anche nel futuro. Queste esperienze sono poi in generale preziosi momenti di crescita, da cui si possono attingere competenze importanti per il mondo del lavoro e dalle quali possono anche crearsi sbocchi lavorativi.” E le Pro Loco, vista la loro presenza anche in aree periferiche, possono infatti essere in questo senso una grande risorsa per i giovani che vivono nei nostri paesi.

“In questi anni il numero di giovani attivi nelle Pro Loco trentine è in continua crescita. Lo riteniamo un dato estremamente positivo, e ci preme molto tenere alta la loro partecipazione, che è fonte di grande energia per le Pro Loco. Anche per questo abbiamo deciso di aderire ai progetti di Servizio Civile di UNPLI: ci fa piacere pensare di poter dare a questi giovani anche un’opportunità di crescita che va oltre il solo volontariato.” chiude la Presidente.

*

Nella foto 1 : la referente per il Servizio Civile di Federazione, Chiara Dallapè – Alice Belfanti (Servizio Civile) – Dilan Rodriguez (Servizio Civile) – Miriam Carpentari (Servizio Civile) – Monica Viola