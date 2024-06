PRO LOCO TRENTINE * FESTE VIGILIANE: «300 I VOLONTARI CHE HANNO RISPOSTO ALLA CHIAMATA, RAPPRESENTIAMO L’ORGOGLIO PER I NOSTRI TERRITORI»

11.50 - sabato 22 giugno 2024

Sono stati oltre 300 i volontari delle Pro Loco trentine che hanno risposto alla chiamata della Pro Loco Centro Storico di Trento: “Rappresentiamo l’orgoglio di fare per i nostri territori”

È stato un abbraccio ideale quello che le Pro Loco trentine hanno regalato alla città di Trento durante il corteo delle Feste Vigiliane che ieri sera ha animato le vie del centro storico. 300 emozionati volontari provenienti da tutte le valli trentine hanno portato con grande orgoglio 215 bandiere, in rappresentanza delle altrettante associazioni e dei 20.000 volontari che costituiscono il mondo delle Pro Loco trentine.

Nelle parole di Monica Viola e Marco Lazzeri, rispettivamente presidenti di Federazione trentina Pro Loco e di Pro Loco Centro Storico di Trento, ideatrice dell’evento, tutto l’orgoglio di poter celebrare su un palcoscenico così importante i valori che muovono questo movimento.

LE DICHIARAZIONI

Monica Viola, presidente di Federazione trentina Pro Loco: E’ un grande onore per le Pro Loco essere protagoniste della sfilata di apertura delle feste Vigiliane ed essere in prima fila, nel salotto di Trento per celebrare Trento Capitale Europea del Volontariato.

Le Pro Loco sono l’arcobaleno del volontariato! Ci caratterizziamo per avere tante anime, come raccontano le numerose e diverse cose di cui ci occupiamo: rendere belli i nostri paesi per accogliere ospiti e non solo, creare quel vivere bene di cui tutti abbiamo bisogno, far vivere le nostre comunità raccontando tradizioni e la storia, garantire solidarietà verso chi ne ha bisogno e aiuto nei momenti di difficoltà, coinvolgere e collaborare persone e tante altre realtà associative per creare quel futuro a cui auspichiamo. Il nostro è un fare per gli altri, gratuito e silenzioso, che coinvolge l’intera comunità, dai bambini agli anziani, agli stranieri, da chi ci vive stabilmente a chi arriva per qualche giorno di riposo”.

Marco Lazzeri, presidente della Pro Loco Centro Storico di Trento: Le Pro Loco sono le vedette del territorio: chi più di loro lo conosce a fondo e lo anima durante tutto l’anno?

Il Corteo delle Pro Loco è un catalizzatore di volontari da tutto il Trentino, che con il loro esserci rappresentano il movimento su un palcoscenico importante come le Feste Vigiliane. Come Pro Loco Centro Storico di Trento abbiamo voluto riservare uno spazio speciale ai volontari del nostro mondo ma la sfilata celebra tutto il volontariato, che non ha nè colore nè tipo. Negli ultimi anni dopo la pandemia i volontari hanno un ruolo sempre più importante nel mantenere viva la socialità nei nostri paesi”.