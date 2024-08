PRO LOCO TENNA (TN) * “CAMMINAMENTI“: «AL VIA IL TERZO FESTIVAL DELLA VIA ROMEA GERMANICA, CON CIBI”PELLEGRINI” E MUSICA ANTICA (21/8 E 1/9)»

07.36 - giovedì 29 agosto 2024

Sabato prossimo, 31 agosto, concedetevi il lusso di passare una giornata nel forte austroungarico di Tenna. A pranzo, con il pic-nic, cestini, coperte e vivande preparati dalla Pro Loco. A cena, in una raffinata tavolata antica, con cibi”pellegrini” di un tempo e musica antica suonata dal vivo.

Sono solo due delle proposte del Festival CamminaMenti, organizzato dalla Pro Loco di Tenna in collaborazione con l’amministrazione comunale, l’Apt Valsugana Lagorai, le associazioni di Tenna, oltre ad Appm e all’associazione europea della Via Romea Germanica.

E’ la terza edizione del festival dedicato aLla Via Romea Germanica, il cammino che da Stade, in Germania, conduce fino a Roma (2.200 chilometri, 3 Paesi attraversati, 94 tappe in tutto, ricalcando il cammino che l’abate Alberto di Stade nel 1236 fece per recarsi a Roma dal papa).

Si inizierà sabato 31 agosto alle 8 con “La camminata forte”: una camminata dal forte austroungarico con Maurizio Teti Fernetti alla scoperta dei tesori naturalistici, storici e paesaggistici del paese (partecipazione libera su prenotazione via WhatsApp al numero 339-3961273).

Alle 12 ci sarà invece il “Picnic al parco del forte”, con coperte e cestino forniti dall’organizzazione (prenotazione sempre via WhatsApp al costo di 15 euro).

Dalle 15 alle 18, in collaborazione con Appm, si svolgerà “Camminamenti bambini”, grande gioco a prove a partecipazione libera.

Alle 16 il presidente dell’associazione Via Romea Germanica, Mirko Pacioni, darà il suo saluto ai partecipanti prima di “Camminamenti festival talk”: in conversazione con Gigi Zoppello, dialogheranno gli storici Fiorenzo Degasperi (che presenterà il suo libro “Adige in viaggio: lungo il fiume da Resia all’Adriatico”), Alberto Mosca (che presenterà il suo libro “Fedeli a San Giacomo. La confraternita di San Giacomo di Compostela di Fondo tra storia, arte e devozione”) e Fiorenzo Malpaga (che presenterà il libro “Tenna ieri e oggi”).

Alle 19 si concluderà con la cena del pellegrino, che dall’antipasto al dolce offrirà piatti d’un tempo con l’accompagnamento musicale (cena su prenotazione via WhatsApp al numero 339-3961273, al costo di 25 euro). Un menu davvero speciale, in una location favolosa: i saloni interni della fortificazione, dove il banchetto verrà allietato da musica antica eseguita dal vivo dai musicisti Andrea Marmolejo Ortiz e Maurizio Piantelli, violino e tiorba.

Durante tutto il giorno, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, visita al forte di Tenna, una delle “sentinelle” austriache ottocentesche dell’Alta Valsugana, mentre all’Alberè di Tenna ci sarà “Escape forest, i segreti del manoscritto”, escape game nel bosco per gruppi fino a 6 persone della durata di 60 minuti (iscrizione sulla piattaforma Eventbrite digitando “escape forest – i segreti del manoscritto Tenna”).

Domenica 1 settembre invece il centro di Tenna ed il parco urbano si animeranno per la “Gravitenna biròc race”, gara di macchinine soap box autocostruite (per informazioni e iscrizioni contattare Gabriele Mosca alla mail ghibric@hotmail.it o via WhatsApp al numero 349-29522