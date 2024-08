PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “HIMALAYA IERI E OGGI”: «SALOTTO GUIDE 2024, ULTIMO INCONTRO GIOVEDÌ 29 AGOSTO ORE 18.00»

07.41 - martedì 27 agosto 2024

Pro Loco Madonna di Campiglio. Salotto delle Guide Alpine 2024. giovedì, 29 agosto. Ore 18.00. Chalet Laghetto. Incontro dal titolo “HIMALAYA IERI E OGGI”.

Manaslu, Shishapangma, Lhotse, Kangechnjunga, sono solo alcuni 8000 himalayani che abitano i sogni degli alpinisti più intrepidi, quelli i per quali le montagne di casa, sulle quali vivono e lavorano sono diventate una sorta di palestra della quale conoscono ogni appiglio, ogni cengia, ogni anfratto.

Le Guide Alpine di Madonna di Campiglio possono annoverare tra le proprie fila numerosi valenti alpinisti che giovedì 29 agosto, alle 18.00 presso lo Chalet Laghetto, nell’incontro dal titolo “HIMALAYA IERI E OGGI”, racconteranno al pubblico della località che cosa significa scalare un 8000.Quali i rischi le difficoltà, con le bombole di ossigeno, senza ossigeno, con l’ausilio dei portatori, senza alcun supporto.

Oggi costosissime agenzie organizzano spedizioni, spesso si arriva comunque in vetta, rischiando la vita e spesso perdendola, magari con una smodata ambizione, ma insufficiente preparazione psicofisica. Ma non è sempre stato così, sicuramente non era così nel 1988 quando Tarcisio Beltrami, guida alpina e fortissimo scalatore, affrontò gli 8000 del Pamir e a seguire l’Everest nel 1994, fino allo Shishapangma nella primavera del 1997.

E non è stato così nemmeno recentemente per Roberto Manni, guida alpina espertissima d’alta quota, gestore del rifugio Graffer al Grosté, bresciano ma trentino d’adozione, che nel 2022 insieme ad un altro fortissimo alpinista bresciano, Silvio Mondinelli, tentò il Makalu (8.463 mt.).

La scalata era progettata senza l’ausilio delle bombole e degli Sherpa, sfiorarono la vetta, arrivando fino a 8300 metri, ma soprattutto Mondinelli rischiava un brutto congelamento agli arti, e dunque rinunciarono al primato, portando comunque a casa un’esperienza straordinaria, tante nuove amicizie e l’encomio di tutta la comunità alpinistica, per una decisione che ha salvato la vita ad entrambi.

Un altro tema al centro della conversazione di giovedì saranno i cambiamenti climatici e l’impatto che gli stessi stanno avendo sulla catena himalayana. A moderare l’incontro il giornalista della sede RAI di Trento Andrea Selva.