PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “FESTE CAMPIGLIANE“: «TRIONFATRICE DELLA CACCIA AL TESORO LA SQUADRA DI CLAUDIO VIDI»

Pro Loco Madonna di Campiglio. Feste Campigliane 14-15 settembre 2024 Conca Verde. Una consuetudine che si era persa quella delle Feste Campigliane, nonostante l’impegno di Chiara Maturi e MarcoVender che negli ultimi anni avevano cercato di tenere viva e partecipe la comuntà alla vita del paese.

Il nuovo direttivo della Pro Loco Madonna di Campiglio, insediato lo scorso autunno e composto per la gran parte da giovani e giovanissimi, ha tra i propri scopi primari la creazione e la cura di iniziative all’insegna dell’aggregazione in una località dove la socialità è spesso sacrificata agli impegni lavorativi.

Rinasce così la due giorni campigliana di giochi e intrattenimento per grandi e piccini, sulla quale il sipario si è aperto nella mattinata di sabato 14 settembre in Conca Verde con i tornei di Padel e di calcetto. Il Calcio a 5 in particolare ha rappresentato un’occasione molto speciale per ricordare Raffaele Cozzio, giovane albergatore mancato l’estate scorsa, la memoria del quale è ancora molto viva all’interno della località, Raffaele era anche un arbitro di calcio iscritto all’Associazione Italiana Arbitri, intervenuta per l’occasione con alcuni rappresentanti. Nel pomeriggio sempre di sabato il laboratorio di pizza per bambini, le degustazioni, con musica e stand culinari, mentre alle 18 la celebrazione della S. Messa sempre in Conca Verde, cuore pulsante del paese.

La giornata di domenica è stata invece dedicata alla caccia al tesoro e alle attività dimostrative dell’Associazione Trasporto Infermi Madonna di Campiglio, finalmente rinata grazie al supporto della Croce Rossa e del Soccorso Alpino, con simulazioni di soccorso per i bambini.

Alle 12 l’immancabile polenta carbonera a cura degli Alpini di Madonna di Campiglio, mentre alle 14 le premiazioni dei tornei.

Vince il torneo di calcetto la squadra Cozzio, mentre il torneo di Padel va alla coppia Thomas e Max Peruzzo, premiati dalla presidente della Pro Loco Beatrice Gatta e dal Tesoriere Tommaso Papa, insieme a Marilisa Beltrami. Trionfatrice della caccia al tesoro la squadra di Claudio Vidi.

Grande l’apprezzamento dei campigliani nei confronti dei giovani della Pro Loco per il gran lavoro svolto, ringraziamenti particolari inoltre al Gruppo Alpini di Madonna di Campiglio al Soccorso Alpino- Gruppo Guide Alpine, all’Associazione Trasporto Infermi, al Comune di Pinzolo e a quello di Tre Ville. Un supporto attivo alle Feste Campigliane è arrivato anche da alcune aziende della località. Immancabile cerimoniere delle premiazioni Mario Zanon.