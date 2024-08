PRO LOCO GIOVO (TN) * 67MA FESTA DELL’UVA: «MUSICA – SPETTACOLI – ARTE, AMPLIATA L’OFFERTA ENOGASTRONOMICA (20 -22/9)»

08.41 - venerdì 2 agosto 2024

In attesa della Festa dell’Uva: un’edizione quest’anno più ampia e più gustosa. Fervono i preparativi per la 67^ Festa dell’uva di Verla di Giovo, quest’anno in programma dal 20 al 22 settembre. E ci sono già le prime anticipazioni sulla location, che si amplia notevolmente, e sull’offerta enogastronomica.

La Pro Loco di Giovo ha le idee chiare: per questa 67^ edizione, la Festa dell’Uva tornerà ad occupare tutto il paese di Verla di Giovo, interessato solo parzialmente dall’evento negli ultimi anni. Una scelta che permetterà di arricchire e allargare la parte enogastronomica, che si conferma così uno dei punti forti della Festa. I nuovi spazi verranno divisi tra tre tipologie di stand: dei produttori locali, enologici con degustazioni guidate e enogastronomici a cura delle associazioni del territorio.

Per quanto riguarda i produttori, quest’anno un’intera via sarà dedicata proprio a loro.. Sette finora le aziende locali che hanno aderito, in aumento ogni settimana. L’idea è quella di dare uno spaccato di produzioni enogastronomiche di qualità e tutti legati strettamente al territorio trentino.

Un’attenzione speciale verrà poi dedicata chiaramente alla parte enologica, che quest’anno offrirà tre stand dedicati esclusivamente alla degustazione di vini delle cantine della val di cembra e delle colline avisiane guidati da una sommelier, con una vastissima quantità di etichette.

Infine l’offerta enogastronomica, con 5 stand (in evoluzione) che proporranno una vasta offerta di piatti tipici: in ogni postazione si mangerà qualcosa di diverso, dal tortel di patate, ai canederli ai taglieri di salumi. Arricchirà la proposta la presenza anche di ristorante gestito dalla comunità Grillo di Grauno.

Se i numeri non sono ancora definitivi e l’offerta è in continua evoluzione, quello che però si può già dire è che la Festa quest’anno beneficerà nuove sinergie con realtà associative del territorio. In primis con altre pro loco della val di Cembra (confermata la presenza di quelle di Cembra e di Faedo con i loro stand), ma anche con il Gruppo Giovani di Giovo e altri gruppi giovani locali e soprattutto con le associazioni impegnate nel sociale. Tra queste novità è la presenza dell’associazione Stella nel Mondo di Cembra.

“Quest’anno abbiamo voluto prestare attenzione speciale a chi in val di Cembra è attivo nel volontariato sociale ed umanitario.” Spiega la presidente della Pro Loco di Giovo Marina Erler “Questo sia per valorizzarli e contribuire attivamente alla loro causa, sia per sensibilizzare la comunità su questi temi fondamentali.”

Da ultimo, cogliamo l’occasione per comunicare che è stata prorogata al 20 agosto la scadenza del contest “The Wine Spirit – Attaccati alla Bottiglia!”. Si tratta di una delle iniziative collaterali della Festa, realizzata in collaborazione con Spazio Piera e Associazione Turistica Val di Cembra: il concorso è rivolto rivolto ad artisti, creativi, grafici e illustratori under 35, e quest’anno e’ incentrato sulle etichette d’artista, che raccontino in modo creativo il vino del territorio (info su https://www.festadelluva.tn.it/the-wine-spirit/).