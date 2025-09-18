PRESTITIONLINE.IT * FINANZIAMENTI PERSONALI: «IN TRENTINO-ALTO ADIGE SI RICHIEDONO PER LIQUIDITÀ 27,5%, AUTO USATA 24,2% E CONSOLIDAMENTO 24,2%»

11.06 - giovedì 18 settembre 2025

Mercato dei finanziamenti: nel terzo trimestre 2025 in Trentino-Alto Adige si stabilizza il tasso di interesse sui prestiti personali

Il TAEG medio è oggi 55 punti base inferiore rispetto a inizio 2024. In leggero calo il tasso delle cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati, rialzo per i dipendenti pubblici.

Nel terzo trimestre del 2025 il mercato dei finanziamenti sembra essersi stabilizzato, dopo che il percorso di allentamento monetario intrapreso dalla Banca Centrale Europea – che ha portato a 8 tagli dei tassi di interesse tra giugno 2024 e giugno 2025 – aveva permesso ai tassi medi di prestiti personali e cessioni del quinto di abbassarsi notevolmente nei mesi scorsi.

Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di PrestitiOnline.it, tra luglio e settembre di quest’anno il TAEG medio delle pratiche erogate per i prestiti personali si attesta all’8,37%, stabile rispetto al trimestre precedente (quando il valore era 8,30%) e in calo di oltre mezzo punto percentuale rispetto all’inizio del 2024, quando toccava l’8,92%. I tassi di interesse delle cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati – che offrono condizioni ben più convenienti rispetto ai prestiti personali – fanno registrare invece un leggero calo rispetto al secondo trimestre di quest’anno, passando rispettivamente dal 7,71% al 7,62% e dal 6,65% al 6,59% nel trimestre in corso. Per quanto riguarda le cessioni del quinto destinate ai dipendenti pubblici si osserva invece un lieve rialzo di circa 20 punti base, con il TAEG medio che dal 5,24% del periodo tra aprile e giugno si attesta ora al 5,48%.

Nicoletta Papucci, portavoce di PrestitiOnline.it, commenta: “Il calo dei tassi di interesse sta rendendo sempre più conveniente l’accesso al credito, e al contempo aumentando il numero di richieste e di erogazioni. Ci attendiamo che questa dinamica si consolidi nel corso dell’anno grazie alla progressiva stabilizzazione dei tassi. Per i consumatori consigliamo di prendere in considerazione sia i prestiti personali sia le cessioni del quinto, i cui costi sono in deciso calo nell’ultimo anno e mezzo soprattutto per i dipendenti privati. In questo scenario di mercato, i comparatori come PrestitiOnline.it hanno un ruolo fondamentale nell’aiutare chi è interessato a un finanziamento a scoprire soluzioni nuove e più vantaggiose”.

Prestiti personali: in Trentino-Alto Adige si richiedono soprattutto per liquidità, auto usata e consolidamento. A Trento l’importo medio richiesto maggiore

Anche nel trimestre in corso, il terzo del 2025, in cima alle finalità di finanziamento più popolari per i clienti di PrestitiOnline.it in Trentino-Alto Adige si trova la liquidità, che assorbe il 27,5% del totale delle richieste. In seconda posizione troviamo i finanziamenti finalizzati all’acquisto di un’auto usata con il 24,2% delle domande, mentre sul terzo gradino del podio ci sono quelli per consolidamento, che pesano per il 15,4% del mix. Per quanto riguarda la durata media dei finanziamenti, nel terzo trimestre dell’anno i dati dell’Osservatorio di PrestitiOnline.it evidenziano un dato di 5 anni e 8 mesi.

I più lunghi sono quelli per la ristrutturazione casa, con una durata media di 6 anni e 11 mesi, seguiti da quelli finalizzati all’acquisto di un’auto nuova o Km zero (6 anni e 10 mesi) e all’arredamento (6 anni e 6 mesi in media). L’importo medio richiesto per prestiti personali nella regione nel terzo trimestre dell’anno è pari a 13.400 €, e anche in questo caso l’acquisto di un’auto nuova o Km zero si piazza al primo posto tra le finalità con richieste maggiori con 20.300 €, seguito da ristrutturazione casa (20.200 €) e arredamento (18.500 €).

Trento si attesta come la provincia con i valori più elevati in tutte le principali metriche considerate: qui i clienti richiedono in media 14.404 €, scelgono finanziamenti di durata più lunga, pari a 5 anni e 10 mesi, e anche l’età media dei richiedenti è la più alta, con 43 anni e 10 mesi.

Cessioni del quinto: due terzi delle richieste arrivano da dipendenti privati. A Bolzano i richiedenti più giovani

Nel terzo trimestre dell’anno i dipendenti privati si confermano i maggiori richiedenti di cessioni del quinto in Trentino-Alto Adige assorbendo quasi due terzi delle richieste totali (65,9% del mix), mentre quelle da parte dei dipendenti pubblici si attestano 15,2% del totale. La quota di pensionati che ricorrono alla cessione del quinto, invece, è pari al 18,9%. La durata media di queste tipologie di finanziamento si attesta questo trimestre sugli 8 anni e 5 mesi, mentre per l’importo medio richiesto si registra un dato pari a 21.900 €. A chiedere gli importi più elevati nella regione sono i dipendenti pubblici, con una media di 25.800 €, seguiti dai dipendenti privati con 21.200 € e dai pensionati con 20.800 €.

La provincia di Bolzano si distingue per l’importo medio richiesto più elevato per quanto riguarda le cessioni del quinto nella regione, con un dato pari a 26.962 € nel terzo trimestre del 2025. Nella stessa provincia si registra la durata dei finanziamenti più elevata, con 8 anni e 10 mesi in media, e l’età dei richiedenti più bassa (40 anni e 7 mesi).