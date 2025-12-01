Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA – QUIRINALE * «MATTARELLA INCONTRA I RAPPRESENTANTI DEL FORO DI DIALOGO ITALIA-SPAGNA, FOCUS SU COOPERAZIONE INTERNAZIONALE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.04 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato nel pomeriggio al Quirinale i partecipanti al 21° Foro di dialogo Italia-Spagna.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il Presidente dell’Agenzia di Ricerche e Legislazione (AREL) e coordinatore per la parte italiana del Foro, Enrico Letta, e il coordinatore per la parte spagnola, Josep Antoni Duran i Lleida.

Al termine, il Presidente Mattarella ha pronunciato un discorso.

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.