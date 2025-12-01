PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA – QUIRINALE * «MATTARELLA INCONTRA I RAPPRESENTANTI DEL FORO DI DIALOGO ITALIA-SPAGNA, FOCUS SU COOPERAZIONE INTERNAZIONALE»

19.04 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato nel pomeriggio al Quirinale i partecipanti al 21° Foro di dialogo Italia-Spagna.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il Presidente dell’Agenzia di Ricerche e Legislazione (AREL) e coordinatore per la parte italiana del Foro, Enrico Letta, e il coordinatore per la parte spagnola, Josep Antoni Duran i Lleida.

Al termine, il Presidente Mattarella ha pronunciato un discorso.