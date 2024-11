PRESIDENZA CONSIGLIO PAT * REPLICA A CGIL – TRENTINO: SOINI, « CONFERENZA CAPIGRUPPO, MANIFESTATA LA DISPONIBILITÀ A VALUTARE FUTURE RICHIESTE DI INCONTRO»

17.46 - martedì 19 novembre 2024

Una nota stampa di Cgil – Trentino (sotto il link lancio Opinione -Ndr) ha poco fa attribuito al presidente del Consiglio provinciale di Trento la volontà di escludere un incontro e il dialogo con i sindacati e i lavoratori del settore pubblico provinciale. Riportiamo in calce stralcio del testo della email inviata oggi da Claudio Soini in risposta alla richiesta di Cgil, per contribuire a rappresentare in modo più corretto lo svolgimento dei fatti.

“Rispondo alla vostra richiesta di data 11 novembre 2024 di un incontro con i capigruppo del Consiglio provinciale di Trento sul disegno di legge provinciale di stabilità 2025, da svolgersi il 19 novembre 2024.

Ho sottoposto la vostra richiesta alla Conferenza dei presidenti dei gruppi, i quali hanno evidenziato come la fase di esame del disegno di legge n. 46 (Legge di stabilità provinciale 2025) sia appena iniziata dinanzi la competente Commissione e sia già in programma per la giornata di domani l’incontro con le organizzazioni sindacali. Per rispettare le competenze e il ruolo dei vari organi consiliari coinvolti nel procedimento legislativo, i presidenti dei gruppi si sono espressi a larga maggioranza per la non effettuazione dell’incontro nella giornata odierna, considerato che si vanificherebbe l’incontro in Commissione.

La Conferenza dei presidenti dei gruppi ha manifestato disponibilità a valutare future richieste di incontro, nel caso in cui il confronto previsto con la competente Commissione dovesse non essere sufficiente per la presentazione delle richieste delle organizzazioni sindacali generali e di categoria; si fa presente la possibilità in particolare di presentare anche dei documenti di osservazioni, messi a disposizione di tutti i consiglieri e utili anche per la successiva fase di esame consiliare”.