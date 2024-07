PRESIDENZA CONSIGLIO PAT * MOSTRA “CLIMALTERATI“: «PROPOSTA DAL FORUM TRENTINO PER LA PACE, A PALAZZO TRENTINI TUTTO LUGLIO»

12.58 - venerdì 12 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Da stamane e per tutto il mese, l’atrio di palazzo Trentini accoglierà ospiti e visitatori sensibilizzando sul tema dei temi: come cambia il mondo per effetto del mutamento climatico globale. Alle pareti, “parla” una serie di pannelli che sostanziano la mostra climAlterati, proposta dal Forum trentino per la pace e i diritti umani e accolta dalla Presidenza del Consiglio provinciale. Un pool di giovani in servizio civile ha lavorato attorno a un’idea: diffondere consapevolezza sul fatto che i cambiamenti climatici impattano in modi diversi nei diversi luoghi del pianeta, ma sempre penalizzando i più deboli e i meno attrezzati a farvi fronte.

Il presidente Claudio Soini ha mostrato grande apprezzamento sia per il servizio civile universale provinciale, sia per questa specifica iniziativa, che apre gli occhi e tocca le coscienze. Un saluto l’ha portato anche la consigliera Antonella Brunet, che ha detto di voler portare la mostra anche nel suo Primiero, perché merita di girare in tutte le valli trentine. Massimiliano Pilati ha portato il saluto del suo successore alla presidenza del Forum, Antonio Tombetta, e ha spiegato che si è voluto dare fiducia e libertà ai giovani in Scup, dando loro voce diretta (si tratta di Elisa Bruscato ed Elisabetta Ferrari – CSV del Trentino; Sofia Folgheraiter e Luisa Rocha Paes Geraldes – Consorzio Associazioni per il Mozambico; Ilaria Parini – MART di Rovereto, Elisa Paternoster – Università di Trento; Paolo Fisichella – Associazione Prodigio; Marco Bertolini e Simone Costardi – Centro per la Cooperazione Internazionale; Fiore Cabra – MUSE; Marzio Fait, Angela Fraier e Giada Ramirez – Forum trentino per la pace e i diritti umani.

Martina Camatta, del Centro per la cooperazione internazionale, ha ringraziato i ragazzi per aver aderito con entusiasmo a un input che va nella direzione dell’educazione alla cittadinanza globale, quella capace di vedere gli effetti locali di dinamiche presenti sull’intero pianeta.

Giada Ramirez ha spiegato che si è voluto mettere in luce il drammatico fattore di diseguaglianza indotto dal cambiamento climatico, tant’è che i pannelli propongono degli zoom sull’Uganda, sul Kenya, sul Guatemala, ma anche sul Trentino (in vetta alla Marmolada), spiegando come le popolazioni pagano il prezzo.

A palazzo Trentini la mostra è visitabile nei giorni feriali dalle 10 alle 19 (il sabato dalle 10 alle 12), ma Giada ha spiegato che in versione ridotta viene proposta anche ai visitatori dei rifugi Fosce sul Baldo (fino al 31 luglio) e Alpenrose di San Lorenzo Dorsino (in agosto), nonché in sala Caritro a Trento (in agosto) e al Muse (9-27 settembre).