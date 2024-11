PRESIDENZA – CONSIGLIO PAT * INCONTRI ISTITUZIONALI: «RICEVUTA A PALAZZO TRENTINI LUISA D’EVOLI, SEZIONE REGIONALE CONTROLLO CORTE CONTI »

10.02 - mercoledì 20 novembre 2024

Il presidente del Consiglio provinciale, Claudio Soini, ha ricevuto ieri a palazzo Trentini la nuova presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, Luisa d’Evoli. L’augurio espresso da Soini è stato quello di poter continuare la fattiva collaborazione e i rapporti già in essere con la Sezione controllo della magistratura contabile qui a Trento, e ha incontrato la piena disponibilità della nuova presidente. Le due autorità hanno concordato sull’importanza del dialogo interistituzionale quale strumento migliore per evitare incomprensioni e lavorare con serenità. Apprezzamento è stato espresso da Soini per il prestigioso curriculum della presidente d’Evoli, ora al servizio della nostra comunità autonoma.