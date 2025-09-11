PRESIDENTE PAT FUGATTI RISPONDE A MANICA (PD) * CONTRASTO FENOMENI CRIMINALI: «RINNOVATO PER ALTRI 4 ANNI IL PROTOCOLLO D’INTESA CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA»

12.52 - giovedì 11 settembre 2025

Interrogazione a risposta scritta n. 927.

Stato di attuazione del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni criminali che interessano il territorio trentino.

Con la manifestazione sul territorio provinciale di fenomeni criminali riguardanti anche la criminalità organizzata, messi in luce dal processo “Perfido” e da molteplici indagini dell’autorità giudiziaria e operazioni delle forze dell’ordine, la Provincia Autonoma di Trento e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento hanno convenuto di rendere ufficiale un rapporto di collaborazione già avviato in via informale, con lo scopo di fare rete per garantire sinergia e coordinamento nelle azioni che riguardano il contrasto e la prevenzione di infiltrazioni delle organizzazioni criminali nel tessuto sociale ed economico trenino nonché, più in generale, per quanto concerne le politiche di sicurezza.

Con delibera del 12 novembre 2021, la Giunta provinciale ha approvato, quindi, lo schema di Protocollo d’intesa riguardante la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminali che interessano il territorio trentino, siglato il giorno 25 novembre 2021.

Le finalità del suddetto documento, oltre alla promozione di azioni sinergiche volte al rafforzamento delle misure di contrasto ai fenomeni criminosi tra gli enti firmatari, sono anche quelle del monitoraggio dei sopra citati fenomeni che interessano il territorio trentino e l’individuazione delle opportune forme di coinvolgimento delle strutture della PAT e del loro personale, a supporto anche delle attività di indagine che porta avanti la Procura della Repubblica.

Il protocollo prevede, quindi, momenti d’incontro tra la Procura della Repubblica e la PAT, nonché la segnalazione, da parte della Provincia, di situazioni che sono valutate meritevoli di approfondimento per quanto concerne il tema in oggetto.

Il documento prevede, all’articolo 2, l’istituzione di un gruppo di lavoro permanente al quale partecipano i rappresentanti dei due enti firmatari e che ha il compito di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal protocollo, nonché di definire le modalità di coordinamento e collaborazione tra le parti.

La firma di un protocollo d’intesa volto a creare rete tra le istituzioni è certamente un atto positivo, in particolare nell’ambito della lotta alle organizzazioni criminali di stampo mafioso e non, a patto che le finalità e gli obiettivi del documento trovino una completa attuazione e che non si trasformino unicamente in buone intenzioni che rimangono inapplicate.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

Quale sia lo stato di attuazione del protocollo d’intesa in oggetto per quanto riguarda gli impegni assunti dalla Provincia Autonoma di Trento;

se sia stato istituito il “Gruppo di lavoro permanente”, di cui all’articolo 2 del Protocollo;

quali siano i risultati che ha prodotto fin qui l’attuazione del protocollo nell’ambito della prevenzione rispetto a fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso e non.

Alessio Manica

Consiglio Provincia autonoma Trento (Pd)

Risposta interrogazione n. 927/XVII presentata dal consigliere Alessio Manica, sullo stato di attuazione del Protocollo d’Intesa per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni criminali che interessano il territorio trentino

Con riferimento all’ interrogazione in oggetto si evidenzia quanto segue.

Il protocollo d’intesa tra la Provincia e la Procura della Repubblica di Trento è stato sottoscritto il 25 novembre 2021 con la finalità di promuovere azioni utili a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminosi che interessano il Trentino, attraverso il monitoraggio e l’ampliamento delle conoscenze dei medesimi rilevati sul territorio. Vista l’esigenza di proseguire l’attività intrapresa in particolare consolidando e potenziando lo strumento di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata l’accordo è stato recentemente rinnovato per ulteriori 4 anni.

In attuazione dello stesso il gruppo di lavoro previsto dal Protocollo ha operato in sinergia con Istituzioni e enti del territorio per la realizzazione di una piattaforma di analisi dati e “business intelligence”, utile per gestire più informazioni in modo interattivo al fine di prevenire e contrastare la criminalità, in particolare nel settore turistico-alberghiero.

Con la recente lettera di intenti, sottoscritta lo scorso 19 dicembre 2024, è stata estesa al Commissariato del Governo di Trento la collaborazione finalizzata a rafforzare la rete tra le Istituzioni che mirano a garantire la sicurezza dei cittadini nell’ambito di un partenariato contro la criminalità organizzata, attraverso l’utilizzo della piattaforma di analisi dati.

Distinti saluti.

