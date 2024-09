PRESIDENTE PAT FUGATTI RISPONDE A INTERROGAZIONE FRANZOIA (PD) * ELISOCCORSO VALLE PRIMIERO: «COSTI, ELICOTTERO LEONARDO AW139 140 EURO-MINUTO VOLO – AIRBUS HELICOPTERS BK117D3 98 EURO-MINUTO »

01.42 - mercoledì 11 settembre 2024

INTERROGAZIONE MARIACHIARA FRANZOIA (PD)

Egregio Signor Claudio Soini

Presidente del Consiglio provinciale Interrogazione a risposta scritta n. 360

Oggetto: Elisoccorso nella Valle del Primiero

L’Elisoccorso nelle Valli del Primiero e in tutte le periferie rappresenta ormai un servizio essenziale per garantire interventi tempestivi in situazioni di emergenza. Gli elicotteri permettono di trasportare rapidamente equipaggi e attrezzature mediche nei luoghi più isolati, riducendo significativamente i tempi di risposta e aumentando le probabilità di successo delle operazioni di salvataggio.

Infatti, l’elicottero consente il trasporto rapido dei pazienti in condizioni critiche verso strutture sanitarie adeguate, dove possono ricevere cure specialistiche.

Tuttavia, ogni intervento comporta rischi considerevoli per gli operatori e troppo spesso sentiamo di escursionisti che sottovalutano i rischi del territorio montuoso e si trovano in situazioni pericolose a causa della mancanza di equipaggiamento adeguato e abbigliamento appropriato. Non solo queste persone mettono a rischio la propria vita, ma anche quella dei soccorritori che devono intervenire in condizioni spesso estremamente difficili.

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere:

1. il numero di utilizzo dell’Elisoccorso nella Valle del Primiero negli ultimi 5 anni e distinto per mese;

2. nel rispetto della privacy, la motivazione legata ad ogni chiamata dell’Elisoccorso;

3. quanti elicotteri destinati all’Elisoccorso ci sono in Trentino;

4. quanto costa un intervento di Elisoccorso;

5. di chi sono a carico le prestazioni di Elisoccorso.

Mariachiara Franzoia (Pd Trentino

RISPOSTA

Trento, 6 settembre 2024

Oggetto: interrogazione n. 360, avente ad oggetto: “Elisoccorso nella Valle del Primiero”, presentata dalla cons. Franzoia.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Punto 1

In risposta al quesito posto si riporta la tabella seguente precisando che i dati riportati sono relativi agli interventi effettuati dai velivoli dell’U.O.M. Trentino Emergenza:

Considerato l’elevato numero di eventi si è provveduto a raggrupparli in: “medico”, “traumatico”, “illeso”, “non disponibile”, filtrando tramite apposite voci il database in uso alla Centrale Operativa e nucleo elisoccorso.

Si specifica che per: – “traumatico” si intendono lesioni dell’organismo causate dall’azione,

– “medico” si intendono tutte le patologie di natura non traumatica (es. patologia neurologica, cardiaca etc.) – “illeso” si intendono gli eventi in cui i pazienti non hanno subito traumi o altro e quindi la chiamata per il soccorso non deriva da una patologia imminente (es. escursionista bloccato in parete); – “non disponibile” è una voce residuale in quanto, per diversi motivi, non è stata indicata la natura dell’evento all’interno del database di emergenza e per tanto il filtro (medico, traumatico, illeso) ha restituito un valore pari a 0.

Punto 3

In Trentino le attività di elisoccorso sono effettuate dall’organizzazione “Provincia Autonoma di Trento – Nucleo Elicotteri VVF”. La flotta del Nucleo Elicotteri è composta di nr. tre elicotteri dedicati all’elisoccorso, due elicotteri Airbus Helicopters BK117D3 ed un elicottero Leonardo AW139. Normalmente due elicotteri sono operativi di giorno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, mentre un elicottero è operativo di notte dalle ore 20:00 fino alle ore 08:00 del giorno successivo.

Punto 4

Il costo di un intervento di elisoccorso dipende sostanzialmente dalla durata dell’intervento stesso. La PAT ha fissato le seguenti tariffe delle prestazioni di elisoccorso del servizio sanitario provinciale: – elicottero Leonardo AW139: Euro 140,00 per minuto di volo – elicottero Airbus Helicopters BK117D3: Euro 98,00 per minuto di volo.

Punto 5

I costi per il funzionamento dell’organizzazione “Provincia Autonoma di Trento – Nucleo Elicotteri VVF” sono a carico del bilancio della Cassa Provinciale Antincendi, a parte il costo del personale che è sostenuto dal Dipartimento Organizzazione, Personale ed Innovazione della Provincia Autonoma di Trento.

Dottor Maurizio Fugatti