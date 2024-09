PRESIDENTE PAT FUGATTI RISPONDE A FRANZOIA (PD – TRENTINO) * ELISOCCORSO VALLE DEL PRIMIERO: «EFFETTUATI 511 EVENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI»

“medico” si intendono tutte le patologie di natura non traumatica (es. patologia neurologica, cardiaca etc.)

“illeso” si intendono gli eventi in cui i pazienti non hanno subito traumi o altro e quindi la chiamata per il soccorso non deriva da una patologia imminente (es. escursionista bloccato in parete);

“non disponibile” è una voce residuale in quanto, per diversi motivi, non è stata indicata la natura dell’evento all’interno del database di emergenza e per tanto il filtro (medico, traumatico, illeso) ha restituito un valore pari a 0.

Punto 3.

In Trentino le attività di elisoccorso sono effettuate dall’organizzazione “Provincia Autonoma di Trento – Nucleo Elicotteri VVF”.

La flotta del Nucleo Elicotteri è composta di nr. tre elicotteri dedicati all’elisoccorso, due elicotteri Airbus Helicopters BK117D3 ed un elicottero Leonardo AW139.

Normalmente due elicotteri sono operativi di giorno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, mentre un elicottero è operativo di notte dalle ore 20:00 fino alle ore 08:00 del giorno successivo.

Punto 4.

Il costo di un intervento di elisoccorso dipende sostanzialmente dalla durata dell’intervento stesso. La PAT ha fissato le seguenti tariffe delle prestazioni di elisoccorso del servizio sanitario provinciale:

elicottero Leonardo AW139: Euro 140,00 per minuto di volo

elicottero Airbus Helicopters BK117D3: Euro 98,00 per minuto di volo

Punto 5.

I costi per il funzionamento dell’organizzazione “Provincia Autonoma di Trento – Nucleo Elicotteri VVF” sono a carico del bilancio della Cassa Provinciale Antincendi, a parte il costo del personale che è sostenuto dal Dipartimento Organizzazione, Personale ed Innovazione della Provincia Autonoma di Trento.