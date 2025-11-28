PRESIDENTE PAT FUGATTI RISPONDE A COPPOLA (AVS) * FERROVIARIA VALSUGANA: «RFI CONFERMA IL RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA E LA RIAPERTURA DELLA LINEA ENTRO DICEMBRE 2025»

20.45 - venerdì 28 novembre 2025

Interrogazione a risposta scritta n. 1281

Oggetto: Stato di avanzamento dei lavori di elettrificazione e riapertura della linea ferroviaria della Valsugana

Premesso che:

• dal mese di febbraio 2024 sono in corso i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria della Valsugana;

• con comunicato del 26 settembre 2024, la Provincia autonoma di Trento annunciava la riapertura della linea a dicembre 2025, precisando che la circolazione dei primi treni elettrici e ibridi sarebbe potuta avvenire a partire da maggio 2026;

• a seguito del recente sopralluogo del Presidente della Provincia, è stata confermata la riattivazione della circolazione ferroviaria per il 9 dicembre 2025, specificando che le successive fasi di completamento degli impianti tecnologici e di collaudo si protrarranno nel corso del 2026;

Considerato che:

• le organizzazioni sindacali, e in particolare Uiltrasporti, hanno espresso forti perplessità circa la chiarezza e la concretezza del cronoprogramma dei lavori, rilevando come la prospettiva di una piena elettrificazione della linea appaia al momento incerta e temporalmente dilatata;

• il segretario di Uiltrasporti, ha evidenziato che lo stato attuale dei lavori non sembra compatibile con una riapertura completa della linea nel corso del prossimo anno, chiedendo chiarimenti in merito ai motivi dei ritardi e alla mancata risposta della Provincia a una precedente richiesta di incontro urgente;

• ulteriori osservazioni in tal senso sono state avanzate anche da Cgil, Cisl, Ugl, Fast e Orsa, che hanno sottolineato l’esigenza di trasparenza e di un aggiornamento puntuale del cronoprogramma;

Rilevato inoltre che:

• il primo lotto dei lavori, fino a Borgo, ha un costo stimato di circa 60 milioni di euro, inserito nel contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e RFI per il periodo 2022–2026;

• il secondo lotto, relativo al tratto Borgo–Primolano, è stimato in 15 milioni di euro, mentre il terzo lotto, fino a Bassano del Grappa, comporta un investimento previsto di 252 milioni di euro;

• durante il sopralluogo, il Presidente Fugatti ha dichiarato che per il secondo lotto risultano necessari ulteriori 20 milioni di euro, evidenziando un incremento dei costi di circa 5 milioni rispetto alle prime stime;

• ad oggi non risulta definita una tempistica certa per l’avvio e il completamento dei successivi lotti fino a Bassano del Grappa, condizione indispensabile per garantire la circolazione diretta dei treni verso Venezia;

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere:

• se sia in grado di fornire un aggiornamento ufficiale e dettagliato del cronoprogramma dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria della Valsugana, con indicazione delle diverse fasi e delle relative tempistiche previste;

• se, alla data odierna, la riapertura prevista per il 9 dicembre 2025 sia da ritenersi pienamente confermata e in quali condizioni sarà garantito il servizio ferroviario (riapertura parziale o integrale della linea);

• quali siano le cause dei ritardi finora riscontrati e se siano previste ulteriori chiusure o interruzioni della linea nel corso del 2026;

• quali iniziative intenda assumere la Provincia per garantire un confronto trasparente e costante con le organizzazioni sindacali e con i rappresentanti dei lavoratori del settore trasporti;

• se siano state già definite le coperture finanziarie necessarie per i successivi lotti Borgo–Primolano e Primolano–Bassano del Grappa e, in caso contrario, quali siano le prospettive e i tempi per il loro inserimento nei programmi di investimento di RFI.

Lucia Coppola

Oggetto: Risposta all’interrogazione n. 1281/XVII relativa a: “Stato di avanzamento dei lavori di

elettrificazione e riapertura della linea ferroviaria della Valsugana”.

Con riferimento all’interrogazione numero 1281/XVII, relativa alla chiusura temporanea della

ferrovia della Valsugana a seguito dei lavori di elettrificazione, si risponde nei seguenti termini:

1 Il cronoprogramma dei lavori, presentato da RFI e via via aggiornato con l’avanzamento del

cantiere, prevede allo stato di fatto la sottofase classificata come “intervento di

elettrificazione” di durata 14 mesi dal novembre 2024 al dicembre 2025. La fase

successiva, denominata “messa in servizio della linea”, si estende da gennaio a maggio

2026. Alla luce di quanto esposto, è dunque confermato il fatto che l’andamento dei lavori

sia al momento allineato con le iniziali previsioni, pur con la doverosa precisazione,

evidenziata da RFI anche nei recenti incontri, che la messa in servizio della linea dipende

dalle tempistiche necessarie all’autorità ministeriale ANSFISA per rilasciare le

autorizzazioni e pertanto la scadenza di maggio 2026 potrebbe subire un lieve sforamento.

2 la riapertura della linea della Valsugana per il giorno 09/12/2025 è stata confermata anche

durante il recente incontro con RFI. La riapertura della linea sarà integrale sebbene, come

ripetutamente ricordato, con il ritorno dell’impiego iniziale dei treni alimentati da motore

termico. L’utilizzo dei treni alimentati da motore elettrico avverrà a partire dalla seconda

metà del 2026, per quanto detto al punto precedente;

3 per quanto sopra esposto, RFI non segnala alcun ritardo rispetto al cronoprogramma lavori

originario che aveva da sempre previsto la riapertura della linea entro il 31/12/2025, pur

con la precisazione evidenziata al paragrafo precedente in merito alla messa in servizio dei

treni elettrici;

4. la Provincia provvederà ad informare le organizzazioni sindacali nel caso in cui vi fossero

ritardi rispetto alla tabella di marcia fin qui indicata, essendo i lavori ormai prossimi alla

conclusione ed avendo più volte ribadito pubblicamente le informazioni ricevute da RFI;

5. precisando preliminarmente che gli interventi sulla linea della Valsugana sono di stretta

competenza di RFl, proprietaria dell’infrastruttura, si conferma quanto recentemente

comunicato ovvero che l’Amministrazione provinciale, nell’ottica di facilitare il

completamento dell’importante aggiornamento strutturale della linea, ha previsto in bilancio

lo stanziamento di 20 milioni di euro per realizzare l’elettrificazione anche del tratto Borgo-

Primolano, auspicando che tale sforzo possa rappresentare la spinta necessaria anche per

RFI nel proseguire con il progetto di elettrificazione della linea fino a Bassano. Si

provvederà a rinnovare tale invito a RFI in occasione dei numerosi incontri previsti, su vari

temi, con l’Amministrazione provinciale.

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.

Maurizio Fugatti