PRESIDENTE PAT FUGATTI RISPONDE A CALZÀ (PD) * CICLOVIA DEL GARDA (TN): «È ASSICURATA LA GIUSTA SICUREZZA A PEDONI – CICLISTI – E CHI TRANSITA CON MEZZI A MOTORE»

17.38 - martedì 10 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

/// Interrogazione. Ciclovia del Garda la priorità deve essere la sicurezza. Nel 2017 con la legge di Stabilità sono state individuate sei nuove ciclovie da realizzare sul territorio nazionale. Nell’agosto del 2017 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il Ministero dei Beni (MIBACT) e delle attività culturali e del turismo, la Provincia autonoma di Trento, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, nel quale è stata nominata capofila la nostra Provincia con funzioni di coordinamento e di interfaccia con il MIT relativamente alla progettazione e realizzazione della Ciclovia del Garda.

Il progetto prevede un itinerario che si sviluppa lungo le sponde del lago di Garda per complessivi 167 km, interessa in totale 19 comuni della Provincia Autonoma di Trento (20 km), della Regione Veneto (67 km) e della Regione Lombardia (80 km). La Provincia autonoma di Trento è capofila del progetto con funzioni di coordinamento nella progettazione e realizzazione dell’opera. Il costo previsto è di 2,1 milioni di euro al km, per un costo complessivo presunto di 344.500.000 di euro, di cui 100 milioni di euro per il tratto trentino.

Il tratto da Riva del Garda al confine con la Lombardia, la cd. “Sponda Ovest”, è interessato dalla realizzazione di circa 5,5 km di pista ciclabile per un costo di circa 46,9 milioni di euro. Attualmente sono terminate le progettazioni e le procedure di aggiudicazione dei tre lotti prioritari per uno sviluppo di circa 29 km (uno per regione) che verranno finanziati dal MIT, mentre sono terminate le progettazioni dei 18 km finanziati con il PNRR.

Per il tratto relativo al territorio trentino una parte verrà realizzata direttamente dalla Provincia per parte della costa ovest, dalla partenza del percorso della Ponale fino al confine con la Lombardia, e per parte della costa nord i lavori sono stati affidati a un commissario straordinario.

Il 22 febbraio scorso il Presidente Fugatti, nel corso dell’incontro con gli Amministratori locali a Riva del Garda, ha esposto lo stato di attuazione sulla progettazione e sulle procedure di aggiudicazione dei lavori. In sintesi lo stato relativo ai vari tratti è il seguente:

UF 1.2 Sottopasso Ponale – Galleria Orione importo opere 9,6 milioni di euro – ultimazione

lavori luglio 2025 – in fase di esecuzione dei lavori: importo lavori eseguito 2.200.000 euro; UF 2 Galleria di Orione – Foce del Ponale importo opere 10,3 milioni di euro – ultimazione

agosto 2026 – in fase di progetto di fattibilità tecnico economica;

UF 3.1 Confine Lombardia – Galleria delle Limniadi, importo opere 2,6 milioni di euro –

ultimazione settembre 2024 – lavori da poco consegnati;

UF 3.2 Galleria Limniadi – Località Gola importo opere 7 milioni di euro euro – ultimazione

marzo 2026 – in fase di aggiudicazione dei lavori;

UF 3.3 Località Gola – Galleria dei Titani importo opere 5,8 milioni di euro – ultimazione

febbraio 2026 – in fase di aggiudicazione dei lavori;

UF 3.4 Galleria dei Titani – Foce del Ponale importo opere 24 milioni di euro euro –

ultimazione dicembre 2026 – in fase di stesura del progetto esecutivo;

UF 3.5 (unità funzionale aggiuntiva) Messa in sicurezza pareti rocciose soprastanti l’intero

tratto UF 3 importo opere 5,3 milioni di euro – ultimazione novembre 2025 – in fase di

stesura del progetto esecutivo;

UF18 Torbole centro – Riva del Garda, in fase di esecuzione dei lavori – ultimazione giugno

2026, importo opere 4,2 milioni di euro, di cui 3,5 dai fondi PNRR;

UF19 Torbole – Nago, in fase di esecuzione dei lavori – ultimazione dicembre 2025,

importo opere 3,9 milioni di euro, di cui 3,5 dai fondi PNRR.

Rispetto all’iniziale progetto di fattibilità è stata aggiunta l’unità funzionale 3.5 in quanto è emersa la necessità di prevedere interventi di messa in sicurezza per l’elevato rischio idrogeologico dovuto alla caduta massi dalle pareti rocciose sovrastanti il tratto della nuova ciclabile relativo all’intero versante compreso tra il confine con la regione Lombardia e la Ponale.

Inoltre per il tratto UF 3.4, che va dalla Galleria dei Titani alla Foce del Ponale, è stata inserita per tutta la lunghezza la copertura di protezione e una nuova galleria lato lago di circa 300 metri. Negli ultimi anni si sono succeduti parecchi eventi di caduta massi lungo la sponda ovest del lago di Garda, tra questi:

18 agosto 2017 Scarica di sassi colpisce una bimba di due anni 7 ottobre 2018 Scarica di sassi in zona Sperone

23 novembre 2019 Sasso sulla Ponale

9 settembre 2021 Crollo detriti

23 ottobre 2022 Frana è caduta sul tracciato della Ponale

28 giugno 2023 Colpito da un sasso sulla schiena un ciclista sulla Ponale

16 dicembre 2023 A Campione del Garda una frana investe la strada e crolla nel lago

8 marzo 2024 Frana sulla Gardesana tra la centrale idroelettrica e la prima galleria verso Limone

Una situazione che lascia più di un dubbio sulla realizzazione della Ciclabile del Garda soprattutto per quanto riguarda i tratti a sbalzo; la sicurezza deve rimanere la priorità e i dati presi a riferimento per la progettazione devono essere il più possibile reali. Un esempio: l’ultimo masso caduto aveva dimensioni di circa 10 mc, nella progettazione della tettoia a copertura della passerella a sbalzo i massi a cui resistere fanno riferimento a massi di 1 mc. Il rischio non va sottovalutato e l’analisi costi benefici deve considerare non solo il costo delle opere ma anche la manutenzione nel tempo.

Il Tavolo Tecnico Operativo che si è espresso nell’ottobre 2021 sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Ciclovia del Garda evidenziava, oltre al notevole impatto paesaggistico, molti punti critici soprattutto legati alla sicurezza dei tratti con strutture a mensola agganciate alla roccia caratterizzati dal distacco di frammenti rocciosi per i quali chiedeva come si intendeva garantire la massima sicurezza ai ciclisti e ai pedoni; come si intende garantire la continuità del tracciato in caso di interventi straordinari per il distacco di roccia non essendoci strade alternative e se tutti i costi di messa in sicurezza del tracciato erano stati calcolati compresa la manutenzione, specificando ogni quanto era prevista e per quale arco temporale.

Inoltre la relazione geologica per quanto riguarda il tratto Trentino-ovest evidenzia che “l’area è oggetto di rischio idrogeologico molto elevato (R4) per cui oltre a un ulteriore studio di compatibilità più approfondito è possibile siano necessari degli interventi mirati di messa in sicurezza” e “si ritiene che la soluzione a maggiore garanzia della sicurezza è la realizzazione di una galleria coperta”. Il Tavolo sottolineava inoltre le problematiche idrogeologiche che interessavano parte del tracciato e proponeva di prendere in considerazione, nella relazione tecnica, tra le alternativa anche l’opzione “via acqua”valutando la possibilità di far utilizzare ai cicloturisti un servizio di navigazione ad hoc.

A queste osservazioni la Provincia rispondeva con la “Relazione di chiarimento PFTE a Tavolo Tecnico Operativo” specificando, per quanto riguarda la sicurezza, che “nella considerazione che non esista rischio nullo si può affermare che il livello di rischio esistente sia stato ragionevolmente ridotto a livelli accettabili”.

La c.d. “via acqua” è stata considerata come potenziale alternativa ma non è stata integrata nelle previsioni progettuali in quanto rappresenta una scelta politico programmatica più che progettuale. Anche se l’iter procedurale non prevede che le piste ciclabili rientrino tra le tipologie di opere da sottoporre a Valutazione di impatto ambientale, alla luce degli impatti e dei pericoli sopra descritti e considerando anche il Decreto legislativo n.152/2006 che prevede vengano sottoposti a verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica i piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti che possono determinare effetti significativi sull’ambiente, si ritiene fondamentale sottoporre a VIA e VAS almeno il tratto di ciclovia che verrà realizzata nel tratto ovest del lago di Garda. Considerando anche che le numerose opere geotecniche e di ingegneria a protezione della ciclovia avranno un notevole impatto paesaggistico e ambientale.

Considerando anche le mutate condizioni climatiche che portano a fenomeni di pioggia intensa per breve durata si può affermare che il rischio di eventi franosi saranno sempre più frequenti. Inoltre andrebbero valutate valide alternative al tracciato nella parte con rischio idrogeologico elevate, che presuppongono opere di messa in sicurezza con costi elevati, con soluzioni progettuali che comportino i minori impatti possibili dal punto di vista ambientale e permettano la fruibilità in sicurezza della ciclabile. Tanto premesso, anche alla luce dei nuovi eventi franosi occorsi negli ultimi giorni nella zona interessata dalla realizzazione dell’opera

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. se in fase di progettazione è stato esaminato tutto il tracciato della ciclovia, evidenziando i punti/tratti potenzialmente pericolosi e predisposta una specifica analisi di rischio, come richiesto nel punto B.B.2 del Decreto Ministeriale N. 557 del 30/11/1999 Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili;

2. se le analisi sopra evidenziate sono state redatte in concomitanza al primo stadio di progettazione ovvero di fattibilità prima dell’inserimento della ciclovia nel SNCT;

3. quale classe di pericolosità è oggi assegnata ai versanti montuosi e alle falesie del Garda Trentino riferite al percorso su cui insiste la ciclovia;

4. se, ai fini della progettazione definitiva ed esecutiva della ciclovia del Garda, sono stati acquisiti studi geologici fondati su puntuali e complete indagini in loco, con lo scopo di conoscere il reale stato e quindi il grado di rischio dei versanti montuosi e delle falesie del Garda Trentino che insistono sul percorso della ciclovia e a quale anno risalgono;

5. se le opere di mitigazione, progettate e in fase di progettazione sul versante Limone-Riva del Garda riducono il grado di rischio atteso e residuo;

6. quali sono i parametri di franosità nei luoghi in cui è stato calcolato il rischio geologico e se i luoghi oggetto di indagine erano protetti da strutture artificiali o direttamente esposti sotto la nuda roccia;

7. se i recenti eventi franosi di questi ultimi mesi determinano nuove verifiche e analisi rispetto alla sicurezza dell’opera in oggetto;

8. se non si ritenga opportuno, dopo i recenti eventi franosi, sottoporre a procedura di VIA e VAS almeno il tratto di ciclovia che verrà realizzata nel tratto ovest del lago di Garda;

9. se non si ritenga opportuno rivedere il progetto per rendere l’itinerario compatibile e sostenibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

*

Michela Calzà

///

Risposta interrogazione n. 211/XVII dd. 14 marzo 2024.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, in considerazione della specificità tecnica dei quesiti formulati, si provvede a trasmettere in allegato le “considerazioni tecniche” prodotte dal Commissario incaricato con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 575/2021 e n. 2175/2022 della realizzazione dell’opera.

Il documento è stato predisposto con il supporto dei tecnici che hanno partecipato alla progettazione della ciclovia del Garda – sponda Ovest.

*

Maurizio Fugatti

Presidente Provincia autonoma Trento

///